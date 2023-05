Nostradamus / Arxiu

Nostradamus és un reconegut intel·lectual francès molt conegut per les seves profecies futuristes contingudes a les seves "Centúries", les quals han sorprès el món sencer per la seva aparent precisió. És important tenir en compte que aquestes prediccions van ser escrites al segle XVI.

Alguna de les profecies que van donar al clau van ser l'assassinat de John F. Kennedy, les guerres mundials, la destrucció de les Torres Bessones o la mort d'Isabel II.

Tot i això, hi ha unes prediccions que apunten a Espanya i que no porten bones notícies, precisament. Segons Nostradamus, hi haurà tres dates marcades que coincidiran amb tres eclipsis: el 12 d'agost de 2026 , el 2 d'agost de 2027 i el 26 de gener de 2028.

El proper eclipsi del 2026 presenta una sèrie de característiques similars a un que va tenir lloc segles enrere, el 666 dC, una data que evoca connotacions apocalíptiques. A la sisena 46 de la sisena centúria, que correspon al segle XXI, es descriuen esdeveniments bèl·lics entre Espanya i el Nord d'Àfrica.

Moltes persones interpreten aquestes profecies com una possible guerra entre països musulmans i europeus. Alguns experts han relacionat aquest conflicte amb el sorgiment d'organitzacions terroristes com ara ISIS o DAESH, les quals han afectat Europa en anys recents.

Hi ha persones que el que fan és relacionar aquestes catàstrofes amb els problemes climàtics característics del continent africà. La desertificació és un fenomen que ha anat en augment els darrers anys i es preveu que empitjori dràsticament en els propers cinc anys, cosa que podria alterar permanentment la fesomia d'Espanya.