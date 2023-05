L'estudi reconstrueix els canvis del mar Mediterrani durant l'episodi climàtic "més intens" dels darrers 13.000 anys - UB

Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) han reconstruït els canvis del mar Mediterrani durant l'episodi climàtic "més intens" dels darrers 13.000 anys, en què es va duplicar el flux de masses d'aigua cap a l'oceà Atlàntic a través de l'estret de Gibraltar, informa la UB en un comunicat aquest dimarts.

Fa uns 13.000 anys, una crisi climàtica va causar un descens global de les temperatures a l'hemisferi nord, un episodi de fred intens conegut com el Younger Dryas, que també va provocar una gran aridesa a tota la conca mediterrània, segons el treball publicat la revista ' Communications Earth & Environment', del grup Nature.

Els autors han aplicat la tècnica dels isòtops de neodimi (Nd) com a traçadors geoquímics per reconstruir les condicions oceanogràfiques del Mediterrani des de la darrera desglaciació, fa uns 14.000 anys.

El treball recolza la hipòtesi sobre que l'augment de l'aportació de sal de la Mediterrània cap a les aigües atlàntiques durant el Younger Dryas va ser "clau per reactivar la circulació de l'Atlàntic nord" : va generar un escalfament ràpid a Europa i al Mediterrani.

El treball compta amb la participació de membres del GRC a Geociències Marines, de la Universitat La Sapienza de Roma, la Universitat de Palerm i de l'Escola Politècnica Federal de Zuric.