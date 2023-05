Loreen després de guanyar Eurovisió @ep

Rubén Moreno i Xavi Escudero , els DJs de Pont Aeri que van crear el mític tema ' Flying Free ', han afirmat que estan estudiant denunciar la guanyadora d'Eurovisió, Loreen , per un possible plagi amb el tema ' Tattoo ', que va guanyar el Festival d'Eurovisió el cap de setmana passat a Liverpool.

La informació sobre la possible denúncia ha estat revelada aquest dimarts a El Matí de CatalunyaRadio. Tot i això, hauran de valorar si la denúncia pot prosperar: moltes cançons estan compostes per només quatre acords, com és el cas de 'Flying Free' i 'Tattoo', per la qual cosa és habitual que sonin semblant.

El 'Flying Free' és una cançó discotequera que va triomfar als 90, però que ha estat ballada i corejada per les generacions que han vingut darrere . La cançó creada pels DJs de Pont Aeri continua sent un himne, i la majoria de fans espanyols han reconegut els mateixos acords a la cançó de Loreen. Aquí podeu jutjar vosaltres mateixos: