Aquests dies una discoteca catalana ha tornat a ser famosa pel possible plagi a una de les cançons a Eurovisió. A la dècada de 1990, l'escena musical electrònica va experimentar un auge sense precedents a tot el món, ia Catalunya, un lloc es va destacar com a epicentre d'aquesta revolució: la discoteca Pont Aeri . Aquest emblemàtic club nocturn es va convertir en un referent no només per als amants de la música electrònica, sinó també per a la cultura pop catalana en general. Des de la seva obertura el 1985 fins al tancament el 2003, Pont Aeri va deixar una empremta inesborrable a l'escena musical ia la memòria col·lectiva de tota una generació.

Història del club

Pont Aeri s'ubicava a la localitat de Terrassa, a la província de Barcelona. Inaugurat per l'empresari Ignasi Vila, el club va agafar el nom d'un pont proper que travessava el riu Besòs. En els primers anys, Pont Aeri oferia una combinació de música disc, pop i rock, però va ser a mitjans dels anys 90 quan va adoptar el gènere que ho faria famós: el hardcore.

El hardcore, una variant enèrgica i accelerada de la música electrònica, es va convertir en el segell distintiu de la discoteca. El club es va convertir en un paradís per als aficionats a aquest gènere, atraient milers de persones cada cap de setmana. Les seves sessions maratonianes i el seu ambient eufòric el van convertir en el lloc de referència per a aquells que cercaven una experiència musical intensa i sense igual.

La influència a la cultura pop catalana

La influència de Pont Aeri a la cultura pop catalana es va estendre més enllà de la seva música. El club es va convertir en un fenomen social i cultural, generant una subcultura única al seu voltant. L'estètica, la moda i el llenguatge associats amb la música hardcore i el club en si es van estendre per tot Catalunya, deixant una marca inesborrable a la cultura juvenil de l'època.

A més de la seva influència a la moda i l'estil de vida, Pont Aeri també va ser un punt de trobada per a joves creatius, artistes i músics. Molts van trobar inspiració en l'energia i la innovació que es respirava al club, cosa que va portar a la creació de projectes artístics i musicals influenciats per l'escena de Pont Aeri.

El llegat perdurable

Encara que Pont Aeri va tancar les portes el 2003, el seu llegat segueix viu a la memòria d'aquells que van viure la seva esplendor. La discoteca va deixar una empremta inesborrable a la història de la música electrònica a Catalunya ia tot Espanya. El seu impacte se sent encara a l'escena actual, amb molts artistes i productors que s'inspiren en el so i l'esperit de Pont Aeri.

A més, la cultura pop catalana també ha mantingut viva la influència de Pont Aeri. L'estil de música, la moda i l'estètica associats amb la discoteca segueixen sent una referència important per a les noves generacions i esdeveniments temàtics i festes dedicades a l'època de Pont Aeri s'organitzen regularment.