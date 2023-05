Les diferències de preu en aliments amb gluten i sense. Foto: PI de Dalmases

Espanya és un dels pocs països europeus que no ofereix ajudes econòmiques o alimentàries als celíacs, obligats a pagar el 100% dels seus tractaments. Cal recordar que els celíacs són aquells pacients duna malaltia genètica dorigen autoimmune provocada per la ingesta de gluten.

Afecta 1 de cada 100 adults i un de cada 70 nens i el 75% no han estat diagnosticats bé per la manca de detecció adequada, bé per l'incorrecte diagnòstic de la patologia. Els afectats han de suportar dos problemes fonamentals: manca de productes adequats i preus més elevats, tenint en compte que els seus aliments són de mitjana el 12% més cars que els normals, fet que suposa un increment anual en el cost superior als 540 euros. Sol·liciten, per tant, una exempció permanent i no temporal de l'IVA. I també volen que s'ampliï l'oferta de restaurants amb menús adequats, ja que actualment només hi ha un 1% establiments certificats.

Tot això s'ha fet públic en la presentació celebrada a l'Associació de Celíacs de Catalunya del Dia Internacional de la Celiaquia, que tindrà lloc el 21 de maig, i en què han participat el president d'aquesta entitat, José Molina, el responsable del departament tècnic i científic, Cristóbal Pérez, director de la Unió Catalana de Consumidors, Oriol Roa, Irene Pérez i director del Medierranean Gluten Free Forum, Josep García. Aquesta última és una manifestació que se celebrarà el 20 i 21 de maig i que inclourà un congrés sanitari en què participaran més de centenar i mig de professionals de la salut, un mercat de productes per a celíacs amb setanta expositors, ponències, tallers, restaurant i diversos actes reivindicatius, amb intervenció de diputats del Parlament i autoritats del govern autònom. Barcelona es vol convertir en un referent d'aquest mercat especialitzat a nivell europeu, ja que el nostre país és el quineig consumidor de productes d'aquest tipus del tot el continent.

Finalment, es va anunciar que el curs vinent es desenvoluparà una campanya escolar a 230 centres docents, amb la col·laboració d'empreses de restauració, a fi d'oferir un cop per setmana menús de celíacs per a tots els alumnes i d'aquesta manera conscienciar els nens sobre aquest problema.