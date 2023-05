Arxiu - Façana de l'edifici del Tribunal Suprem.

La Sala Militar del Tribunal Suprem (TS) ha revisat per primera vegada una condemna d'agressió sexual per comprovar si l'havia de modificar a la llum de la reforma penal que comporta la coneguda com la llei del 'només sí és sí' i ha conclòs que no l'havia de modificar perquè és "proporcionada a la culpabilitat del subjecte actiu".

Així, ha confirmat la condemna a 7 anys de presó imposada a un sergent alumne de l'Escola d'Especialitats de l'Armada 'Antonio Escaño' de Ferrol (La Corunya) pels delictes d'agressió sexual, abús d'autoritat i de lesions psíquiques, amb l'atenuant d'embriaguesa moderada, una alumna marinera de primer curs.

El tribunal considera que en aquesta sentència, la primera que revisa en aplicació de la norma impulsada per Igualtat segons fonts jurídiques, no és procedent l'aplicació retroactiva de la llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual al no resultar més favorable per al reu, com pretenia el recurrent.

La Sala explica que partint de les consideracions de la sentència recorreguda per justificar la condemna aplicada, entre les quals hi ha l'ocupació de violència sobre la víctima, la pena de 6 anys de presó imposada pel delicte d'agressió sexual de l'article 179 del Codi Penal --en la redacció vigent quan van passar els fets-- resulta "no només imposable" després de l'entrada en vigor de la nova llei, en estar compresa a la meitat inferior de l'arc penològic que aquest precepte contempla, sinó també "proporcionada a la culpabilitat del subjecte actiu".

Els fets provats recullen que el condemnat, que era sergent alumne de tercer, va contactar per Instagram amb la marinera alumna de primer curs i la va convidar a baixar a la camareta de Suboficials --una cabina però més àmplia-- on tots dos, de comú acord , "volien tenir una trobada sexual i ho estaven duent a terme".

En un determinat moment, va entrar a la camareta una altra persona per recollir un portàtil i, si bé al condemnat va tenir temps d'amagar-se, a la seva companya no. "Al veure's sorpresa es va quedar asseguda al sofà en una postura de protecció i encongint-se", però la persona que havia entrat va marxar després de sentir la veu del sergent que li va dir de manera imperativa que apagués la llum i que en sortís.

"VA DECIDIR POSAR FI A LA TROBADA"



Tal com recull la sentència, la marinera, que s'havia vist "sorpresa en una estada en què no hauria d'estar, fent el que no hauria de fer, va decidir posar fi a la trobada que fins ara i de manera absolutament consentida" , estava tenint amb el sergent condemnat.

Tot i això, aquest no va acceptar la negativa i va consumar l'agressió sexual després d'anomenar-la "guarra i truja", donar-li una bufetada i agafar-la pel coll. Després de sortir de la camareta, i una vegada al seu sollat --dormitori--, la marinera va rebre un missatge d'Instagram del condemnat en què li deia que li convenia no dir res del que havia passat. "Més et convé no dir res, si més no sàpiga la gent millor", indicava.

La Sala considera que no s'ha vulnerat el dret a la presumpció d'innocència del condemnat després de constatar que el Tribunal Militar va comptar per dictar sentència condemnatòria contra l'acusat amb una prova de càrrec suficientment incriminatòria, vàlidament obtinguda i practicada amb totes les garanties legals.

PROVA DE CÀRREC SUFICIENT



Afegeix que tampoc no s'ha produït l'al·legada vulneració del principi 'in dubio pro reo', ja que, al llarg de la sentència impugnada, "resumeix la ferma convicció del Tribunal a quo sobre la culpabilitat de l'acusat, obtinguda des de la fortalesa que proporciona la immediatesa i la contradicció en la pràctica de la prova, sense deixar cap escletxa per al dubte”.

La sentència, ponència del magistrat Fernando Marín Castán, considera que sí que hi ha prova de càrrec suficientment incriminatòria, constituïda principalment per la declaració de la víctima, corroborada per altres proves com són el comunicat hospitalari de lesions, l'informe mèdic forense, els testimonis i les perícies realitzades per fins a vuit professionals de la medicina, psiquiatria i psicologia en què es constata "l'impacte o empremta psicològica que l'agressió sexual va causar la víctima, el missatge que aquesta va rebre per l'aplicació Instagram només tornar a la seva habitació o el seguiment que li va fer el sergent condemnat”.

La Sala subratlla que on aprecia la sentència impugnada la conducta delictiva no és a l'inici de la relació sexual, sinó en el que va passar després de ser interrompuda aquesta per l'aparició a la camareta on es trobaven del sergent de tercer curs; això és, partir del moment en què la mariner va manifestar de forma clara i expressa que no volia continuar la relació sexual sinó marxar-ne”.

Com a conseqüència, el tribunal desestima el recurs de cassació interposat pel condemnat contra la sentència dictada per un tribunal militar que, a més dels 7 anys de presó, li va imposar una pena principal de pèrdua d'ocupació i les accessòries de prohibició d'aproximar-se a la víctima i comunicar-s'hi per un termini de 10 anys. En concepte de responsabilitat civil haurà d'abonar a la noia una indemnització de 30.000 euros pels danys morals causats.