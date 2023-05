Una imatge de l'autovia A-3. Foto: Europa Press

Entre el 15 i el 21 de maig se celebra la Setmana Mundial de les Nacions Unides sobre Seguretat Viària , unes jornades que es van posar en marxa el 2007 per conscienciar sobre els perills de l'excés de velocitat a les vies , així com treballar en les mesures a aplicar per evitar o disminuir el nombre de morts i traumatismes, com a conseqüència dels accidents de trànsit.

Davant d'això, acudim a observar les dades de sinistralitat a les carreteres de Catalunya corresponents al 2022 (les darreres disponibles), que la Direcció General de Trànsit (DGT) ha publicat recentment.

Una de les conclusions que es poden veure analitzant les estadístiques és que, en el conjunt de l'any passat, els diferents accidents que es van registrar a la xarxa viària catalana es van cobrar la vida de 157 persones , una xifra sensiblement inferior a les 175 del 2019.

Cal tenir en compte que la DGT estableix una comparació amb 3 anys enrere ja que tant el 2020 com el 2021 van ser anys molt marcats per la pandèmia, en què la mobilitat per carretera va estar, en molts moments, presentant valors molt inferiors als que solien ser habituals.

Les dades publicades per la DGT sobre la sinistralitat a les carreteres, per comunitats. Foto: DGT

Si es compara amb anys de la dècada anterior, les xifres de mortalitat a les carreteres de Catalunya han tendit a baixar; de fet, 2012 i 2018 van ser, amb diferència, els pitjors anys pel que fa a la quantitat de víctimes mortals, amb 194 i 193 casos, respectivament.

Els 157 morts amb què es va tancar 2022 representen la setena xifra més baixa de les recents (mantenint al marge els anys 2020 i 2021), encara que segueixen lluny dels 140 morts de 2014, l'any recent amb una quantitat de decessos més baixa en els trajectes per carretera.

SEGONA COMUNITAT AMB MÉS VÍCTIMES MORTALS

Si s'amplia la mirada i s'observen les dades del conjunt d'Espanya, Catalunya va ser la segona comunitat amb un nombre més gran d'accidents amb víctimes mortals, únicament darrere d'Andalusia, que va tancar el 2022 amb un total de 222 morts. El tercer territori amb més morts en accidents entre el gener i el desembre de l'any passat va ser Castella i Lleó, amb 136.

A més, tant a les carreteres andaluses com a les castellanolleoneses es va donar un augment de víctimes mortals si es comparen les dades amb les del 2019. A Andalusia la pujada va ser de 25 casos respecte del 2019, mentre que a Castella i Lleó el repunt va ser encara més important, amb 40 casos.

Els territoris 'més segurs' per als conductors van ser La Rioja, amb 10 víctimes mortals el 2022 (menys d'1 mort al mes), Cantàbria, amb 13, i el Principat d'Astúries, amb 22.