Foto: Creu Roja

Creu Roja Catalunya ha atès un total de 157.656 persones en situació de vulnerabilitat extrema el 2022, un 31% més que la xifra d'atesos el 2019, ha explicat el president de l'entitat, Josep Quitet, en roda de premsa.

Per la seva banda, la coordinadora autonòmica de la Creu Roja, Anna Sabaté, ha advertit que aquest increment es produeix des del 2008 i que el perfil de persones en extrema vulnerabilitat que hi va és molt variat. "Vénen persones que no es correspondrien a la imatge d'algú amb necessitats bàsiques sense cobrir", va apuntar.

En total, l'entitat ha atès 591.266 persones el 2022, 422.324 de les quals a Catalunya en el conjunt dels seus àmbits d'intervenció i, d'aquestes, el 57% són dones. "La pobresa segueix tenint cara de dona", ha lamentat Quitet.

PLA REACCIONA

Per donar una resposta "directa i immediata" a la pobresa extrema, l'entitat va impulsar el Pla Creu Roja Reacciona, dotat amb 800.000 euros a Catalunya, davant les conseqüències de la pandèmia de Covid19, la guerra a Ucraïna i l'increment dels preus de béns i serveis bàsics.

En matèria d'ocupació, tres de cada deu persones sense feina o en situació de precarietat laboral ateses per l'entitat ha trobat feina: Creu Roja ha inserit al mercat laboral 2.051 persones, el 80% de les quals són dones.

Ucraïna

El 2022, Creu Roja ha assistit 42.800 persones refugiades ucraïneses, de les quals n'ha allotjat 20.791 a 41 municipis catalans en el marc del Programa d'acollida i integració del Ministeri d'Inclusió, Migracions i Seguretat Social.

Actualment unes 2.000 segueixen en recursos de primera acollida i unes 400 persones ja estan preparades per a l'autonomia. "És l'entrada de refugiats més important des de la segona guerra mundial", va apuntar.

La secretària autonòmica de l'entitat, Helena Fontanet, ha explicat que l'impacte de l'operació d'Ucraïna ha estat d'uns 58 milions d'euros. "Va ser tot un repte", va dir.

FUTUR

Sabaté creu que "una ajuda tan bàsica no hauria d'estar a mans de les entitats" i ha remarcat que les persones que acudeixen a Creu Roja normalment estan cobrant una renda mínima.

La coordinadora autonòmica de la Creu Roja ha demanat a les administracions que simplifiquin els processos d'accés a les subvencions perquè "és una barrera insalvable per a moltes persones".

Quitet ha descartat la possibilitat de no poder arribar a totes les persones que necessitin l'ajuda de Creu Roja. "Atendrem sempre totes les persones", ha conclòs el president de l'entitat.