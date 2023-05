Rio Segre al seu pas per Lleida/ Arxiu Europapress

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha afirmat que totes les dades apunten que a finals de maig el 50% de la conca de l'Ebre estarà en situació d'emergència i és una de les situacions més greus que s'han viscut a la CHE .

Així “possiblement” a finals de maig entressin en emergència les conques del Gallego i Cinca i el Huerva , arribant així a la meitat de la conca en emergència.

Per això una de les seves recomanacions ha estat que s'iniciï "un camí de contenció" del consum d'aigua davant una sequera que "es presenta llarga" i en què "determinats usos potser són prescindibles" com l'aprofitaments hidroelèctrics i usos industrials.

Amb posterioritat a l'episodi de sequera ja tenen prevista una “avaluació postsequera” en què s'analitzi com s'ha dut a terme la gestió, quines mancances hi ha hagut i una “anàlisi global” de tota la situació.

CATALUNYA PENDENT DE LA CONCA DE L'EBRE

A la conca de la part catalana de l'Ebre la planificació hidrològica, l'atorgament de concessions d'aigua i la gestió dels embassaments, entre d'altres, també són competència de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), que les executa mitjançant el seu Pla Hidrològic de Conca.

Amb l'objectiu de coordinar la implantació dels cabals ecològics a tot Catalunya sota un mateix criteri, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) desenvolupa els seus estudis i envia els resultats i la proposta de règim de cabals ecològics a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.

Una de les conques afectes és la del riu Cinca. El Segre i el Cinca formen una primera confluència entre les poblacions de Granja d'Escarp, Masalcorreig i Torrent de Cinca, ia pocs quilòmetres les seves aigües convergeixen amb les de l'Ebre, ja al terme municipal de Mequinensa.

Aquesta és una de les confluències fluvials més grans de tota la península ibèrica, constituint una zona ZEPA (Zona d'Especial Protecció per a les Aus) amb una gran biodiversitat a les seves illes fluvials, els seus boscos de ribera, els canyissars, les platges de còdols i les seves galatxos.

Es tracta d'un lloc únic on conviuen la flora estepària provinent de la zona dels Monegres amb la flora i la fauna mediterrània que ascendeix per la vall de l'Ebre, convivint en un mateix lloc espècies de diferents àmbits.

Aquesta confluència de rius que uneix les aigües del Cinca, del Segre i de l'Ebre permet disposar a Mequinensa d'un camp de regates per a esports nàutics que està considerat un dels millors de tot Europa per la seva accessibilitat excel·lent, la seva làmina d'aigua estable durant tot. l'any i les instal·lacions esportives.

Els equips de rem d'Oxford i Cambridge preparen aquí la seva mítica regata així com diverses seleccions mundials realitzen diferents stages de preparació per a les seves competicions internacionals. La pesca en aquesta zona també és un dels esports més practicats a la zona ja que les condicions i l'entorn paisatgístic són òptims per a la pràctica d'aquest esport, convertint-se en un referent mundial per a molts pescadors.

Mapa de recursos hídrics que hi ha a Catalunya/ https://www.solosequenosenada.com/

Amb l'entrada emergència del Cinta es veurà afectada una de les confluències fluvials més grans de tota la península.