Pluja - UNSPLASH

Aquest maig ha arribat amb fortes tempestes que, malauradament, no han aconseguit solucionar la sequera que està patint Espanya. Ara, els meteoròlegs miren a l'estiu ia l'arrencada de tardor per saber si es podrà solucionar aquesta situació o, si més no, que no empitjori.

Segons les previsions, l'estiu del 2023 serà especialment càlid, encara que també podria venir acompanyat de fortes precipitacions, especialment a la recta final de l'estació ia principis de tardor.

L'estiu a Espanya es caracteritza per tenir un clima sec i càlid, amb poques precipitacions. Per tant, aquest avís significa que pot ploure una mica més del normal, però tampoc de manera molt abundant. Tot i això, les previsions apunten que en els mesos de juny, juliol i agost les precipitacions estaran en valors per sobre del normal en aquesta època a la Mediterrània i les Canàries, segons informa Eltiempo.es

Els experts creuen que les temperatures càlides a la Mar Mediterrània seran les causants d'aquest excés de pluges. Si hi entra una massa d'aire més fred, es generaran precipitacions fortes amb tempestes.