El Tribunal Suprem (TS) ha absolt un home que va ser condemnat a sis mesos de presó per un delicte de desobediència per sortir al carrer l'abril del 2020, saltant-se així el primer confinament decretat per contenir la pandèmia de coronavirus, atès que el Tribunal Constitucional (TC) va declarar que l?estat d?alarma que emparava aquest tipus de restriccions va vulnerar la Carta Magna.

Arxiu - Detall de la façana del Tribunal Suprem

En una sentència del passat 8 de maig, ponència del magistrat Julián Sánchez Melgar, la Sala Penal estima el recurs presentat per un veí de Lugo que la nit del 17 d'abril del 2020 va ser sorprès per la Policia Nacional al carrer en ple confinament.

Segons els fets provats, els agents li van preguntar si tenia alguna justificació per saltar-se les restriccions fixades per l'article 7 del Reial decret 463/20, del 14 de març, pel qual es va declarar el primer estat d'alarma.

L'home els va contestar que "tenia perfecte dret a ser al carrer" i que, tot i que ja l'havien detingut diverses vegades pel mateix, ho seguiria fent, augurant a més que els agents es cansarien abans d'aturar-lo que ell de sortir. "No tinc perquè anar a casa", els va deixar anar.

En conseqüència, va ser detingut donant lloc a un procés penal que va desembocar en una condemna per un delicte de desobediència a sis mesos de presó i d'inhabilitació especial per a l'exercici del dret al sufragi passiu.

El Suprem analitza la sentència dictada el 14 de juliol del 2021 pel TC sobre l'estat d'alarma per concloure que "aquesta restricció apareix, doncs, més com una 'privació' o 'cessació' del dret, per més que sigui temporal i admetis excepcions, que com una 'reducció' d'un dret o facultat a menors límits".

"La facultat individual de circular 'lliurement' deixa doncs d'existir, i només es pot justificar quan concorren les circumstàncies expressament previstes al reial decret", acota.

UN "BUIDAMENT" DEL DRET



Així les coses, assenyala que “sembla difícil negar que una norma que prohibeix circular a totes les persones, per qualsevol lloc i en qualsevol moment, excepte en els casos expressament considerats com a justificats, suposa un buidament de fet o, si es vol, una suspensió del dret".

Recorda que aquesta suspensió està prohibida durant l'estat d'alarma, apuntant que "una altra cosa implicaria deixar exclusivament en mans de l'autoritat competent (que, no cal oblidar, a l'estat d'alarma és inicialment el Govern, sense la prèvia autorització del Congrés de els diputats) la noció mateixa de 'suspensió' utilitzada pel constituent”.

Això, continua explicant, suposaria atorgar al Govern "la possibilitat de limitar altres drets fonamentals garantits per la nostra Norma Fonamental, de forma generalitzada i amb una altíssima intensitat, mitjançant el simple expedient d'afirmar (unilateralment, sense possibilitat de debat i autorització parlamentària previs, ni de control jurisdiccional ordinari) el seu caràcter 'merament' restrictiu, i no suspensiu".

Amb tot, per al Suprem "és clar" que l'ordre rebuda per l'home, "en tant no tenia un altre suport normatiu diferent de les prevencions contingudes a l'article 7.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, declarat expressament inconstitucional , resultava manifestament oposada a l'ordenament jurídic, mentre vulnerava els referits drets fonamentals".

Per tant, declara que "l'acusat es trobava, precisament, en el legítim exercici d'aquests drets fonamentals quan els agents, en compliment del que estableix l'esmentat Reial decret, li van ordenar, de manera antijurídica a la llum de la doctrina exposada, que cessés en el gaudi d'aquells”.