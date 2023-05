Registre Civil / @EP

Lucía , la primera persona trans a sol·licitar a Madrid el canvi de sexe al Registre Civil amb la nova llei, ha ratificat aquest dijous 18 de maig la seva petició i "en unes setmanes" tindrà la seva nova partida de naixement, segons ha explicat poc després de formalitzar el tràmit.

El 2 de març passat, dia en què va entrar en vigor la Llei Trans impulsada pel Ministeri d'Igualtat, Lucía va acudir al Registre Civil de la capital per sol·licitar el canvi de sexe que, segons recull la norma, havia de ratificar en un termini màxim de tres mesos.

Si escau, la cita que li van adjudicar a la primera visita era per a dos mesos i mig més tard. Aquest dijous, segons ha explicat, li han llegit el document que va presentar el març passat amb la seva declaració sol·licitant el canvi i li han preguntat si ratifica aquesta decisió. "He dit sí i he signat el document", ha explicat.

Segons li han assenyalat, haurà d'esperar "unes setmanes" que arribi per correu la seva nova partida de naixement amb el gènere ja canviat. "Amb aquest document ja podré sol·licitar un nou DNI ", ha indicat.

Al Registre Civil també l'han advertit de la vaga de funcionaris de Justícia que comença el 22 de maig que ve i que podria endarrerir l'arribada de la seva nova partida de naixement. Tot i així, segons ha indicat Lucía, li han advertit que la demora no haurà de passar els dos mesos.

VA SOL·LICITAR EL CANVI EL DIA QUE VA ENTRAR EN VIGOR LA LLEI

Aquesta noia de vint anys ja tenia en realitat els requisits per modificar el seu sexe al Registre Civil amb la llei del 2007 però, segons ha explicat al març, li "va agafar el toro" i va decidir esperar que entrés en vigor la nova Llei Trans perquè el tràmit fos més senzill.

Ho va fer el passat 2 de març, el mateix dia que entrava en vigor la Llei. Llavors va explicar que quan va arribar a estudiar a Madrid feia dos anys, encara no havia iniciat el seu procés de transició i va començar el curs en un col·legi major militar en una planta masculina. Allà no van entendre la seva situació i la van acabar fent fora. Se'n va anar llavors a un pis amb amics i, des d'aquell moment, segons va explicar, li va anar molt bé.

"La meva història és una mica avorrida", assegurava, abans d'assenyalar que té "amics i amors" i que els seus pares, encara que van viure amb por la seva "sortida de l'armari", estaven molt feliços amb la seva situació. Qui pitjor el va portar, segons va relatar, va ser el seu pare perquè no tenia contacte amb persones trans des dels anys 80 i pensava que la seva vida "seria més dura del que és".

De fet, Lucía va explicar que juga en un equip de rugbi femení universitari en què no va tenir problemes per entrar. "És allà on m'oblido que sóc trans", assegurava.

No li passava el mateix quan anava a la Sanitat. Allà, segons va apuntar, la tractaven amb "fàstic" i "com si fos ximple". "Hi ha una pantalla enorme que posa 'Lucía, dos punts, transsexual, i després em diuen, 'passi senyor'", lamentava.

La Lucía no haurà d'acudir a fer un canvi de nom al DNI perquè això ja ho va aconseguir fa anys. Tal com va explicar, per modificar el nom al document d'identitat no cal més que demostrar que és reconeguda amb ell. Per això, va presentar el seu carnet de la universitat ja que, segons va apuntar, la Complutense permet canviar el teu nom "sense problemes".

En qualsevol cas, aquell 2 de març en què entrava en vigor la Llei Trans, Lucía va faltar a classe per poder sol·licitar el canvi de sexe al registre. "Era un dia molt important", va reblar. Aquest dijous 18 de maig, ha ratificat la decisió.