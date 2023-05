Un tros de cornisa s'ha desprès aquest dijous d'una de les portes laterals de l'edifici del saló de plens del Parlament andalús , fet que ha provocat que es portin i inhabilitin temporalment aquestes portes com a conseqüència d'aquest incident, pel qual no s'han registrat danys personals.

Despreniment d'un tros de cornisa a una porta lateral del Parlament andalús.- EUROPA PRESS

La vicepresidenta segona del Parlament, Irene García , ha informat d'aquesta incidència en el transcurs

de la sessió plenària que se celebra aquest dijous, mentre exercia com a presidenta del Ple en el transcurs del debat duna proposició no de llei (PNL) del Grup Socialista sobre infraestructures educatives.



Així, Irene García ha interromput la diputada del PSOE-A que en aquell moment estava defensant davant el Ple aquesta iniciativa, Susana Rivas, per avisar que s'acabava de caure "un tros de la cornisa de la porta dreta" del saló de Plens.



La presidenta en funcions en aquell moment del Parlament ha aclarit que ja s'havia trucat al servei de manteniment, i ha destacat que, “afortunadament, un dels parlamentaris ha sortit il·lès, encara que ha estat en risc que no fos així”.

Irene García ha demanat "assossec" als diputats, i ha informat que s'havia de "tancar i inhabilitar aquesta porta" , i es precintaria "perquè no hi hagi cap problema", i ha conclòs convidant els parlamentaris del PP-A , que s'asseuen a la bancada que se situa més a prop d'aquesta porta, que desallotgessin aquesta zona per procedir a la inhabilitació de la mateixa, si bé finalment han estat les dues portes laterals del saló de plens les que s'han tancat provisionalment, només queda oberta la principal de l'edifici.



L'incident s'ha produït mentre regeix avís groc per pluges a tota la província de Sevilla, activat des de les 12.00 hores per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), i coincidint amb una tempesta que ha descarregat cap a les 17.00 hores. la capital andalusa.