TikTok / @EP

El ministre de Consum, Alberto Garzón , s'ha posat en contacte amb els responsables de TikTok, META, Twitter, Youtube i Google+ per tractar els efectes i les repercussions que determinats aspectes del disseny d'aquestes plataformes digitals "estan tenint sobre la salut mental de la població, especialment dels més joves".

Alguns dels missatges traslladats pel ministre Garzón a aquestes plataformes són, segons han informat fonts de Consum, que tècniques com l' scroll infinit de vídeos, per exemple, "promouen l'alliberament constant de dopamina a l'organisme de l'usuari, alteren la seva sistema de recompensa, i poden induir comportaments compulsius que podrien arribar a ser considerats clínicament com a addictius".

Per al responsable de Consum, es tracta de mecanismes "semblants" als que operen en les anomenades addiccions sense substància , com ara els jocs d'atzar i les apostes instantànies.

A més, Garzón ha advertit que tot això "dificulta que la joventut desenvolupi adequadament les seves capacitat cognitiva o aprengui a manejar la frustració i les emocions", ja que, segons la seva opinió, els dissenys de les plataformes "fomenten la desconnexió de la realitat i hi ha escasses eines de control i limitació de l'ús de les mateixes".

Entre els perjudicis sobre la salut mental dels usuaris d'aquestes plataformes, el ministre, en posar-se en contacte amb els responsables d'aquesta plataforma, ha ressaltat "quadres d'ansietat, depressió, solitud, autoestima baixa o trastorns del son".

Per totes aquestes raons, el ministre es reunirà "com més aviat millor" amb els responsables de les esmentades plataformes per avançar en mesures de protecció "enfront dels efectes nocius que el seu ús sense control pot provocar en la població més vulnerable.