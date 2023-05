La ministra Llop, en un acte recent. Foto: Europa Press

Una vintena de funcionaris de l'administració de justícia ha escridassat aquest divendres 19 de maig la ministra Pilar Llop en arribar a un lliurament de premis a la seu del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) al crit d'un mes de vaga sense negociació, per retreure-li els acords aconseguits amb altres col·lectius del sector (LAJ, jutges i fiscals) mentre ells segueixen esperant l'inici de les converses.

Un mes de vaga sense negociació, Justícia classista, Govern socialista i ministra dimissió, han estat algunes de les proclames que s'han pogut sentir per part dels concentrats a les portes del Tribunal Suprem, subjectant pancartes amb proclames similars, per rebre la ministra , que ha acudit al CGPJ (situat just davant) per assistir al lliurament anual de premis del Fòrum Justícia i Discapacitat.

En baixar del cotxe, la ministra de Justícia ha dirigit la mirada al grup de manifestants però ha entrat a la seu de l'òrgan de govern dels jutges sense fer declaracions.

Els funcionaris de justícia van començar una vaga indefinida el 17 d'abril passat que s'ha traduït en aturades parcials diàries i de jornada completa puntuals. Tot i això, l'absència de negociacions amb el Ministeri que dirigeix Llop ha portat el comitè de vaga, integrat per CSIF, STAJ, CCOO i UGT, a anunciar una vaga total a partir del 22 de maig.

Segons va informar el passat dijous 18 CSIF en un comunicat, la vaga ja ha provocat la suspensió de mig milió de judicis, als quals se sumen més de 30 milions d'actuacions judicials paralitzades.

El comitè de vaga exigeix una millora salarial d'entre 350 i 430 euros per als 45.000 funcionaris de justícia, cosa que suposaria una injecció d'uns 200 milions d'euros.

El secretari d'Estat, Antonio Tontxu Rodríguez, ha trasllat als funcionaris que el Ministeri s'asseurà a negociar-hi un cop es resolgui el conflicte amb jutges i fiscals, que van amenaçar d'anar a vaga indefinida aquest maig.

Tot i això, fonts pròximes a la negociació han precisat a Europa Press que és possible que els contactes oficials no tinguin lloc fins després de les eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig, ja que els funcionaris de justícia són un cos que depèn del Ministeri i de les comunitats autònomes amb competències transferides, per la qual cosa s'optaria per esperar que es formessin els nous governs.

Aquest no és pas l'únic conflicte laboral que ha encarat Llop. Els lletrats de l'Administració de Justícia (LAJ) van iniciar el 24 de gener una vaga indefinida que va durar dos mesos i amb què van aconseguir 22 milions d'euros per als 4.000 membres del cos superior. Jutges i fiscals, per la seva banda, van arribar dijous a un acord amb el Ministeri, que rubricaran dimarts que ve 23, pel qual obtindran 46,7 milions per als 8.000 membres de les dues carreres.