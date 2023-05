Foto: Europa Press

La manca de pluges acumulada al conjunt d'Espanya des que va començar l'any hidrològic fins al 16 de maig és d'un 28%, ja que s'han recollit 356 litres per metre quadrat quan el valor normal per a aquest període és de 496 litres per metre quadrat, segons informa l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

El dèficit acumulat a Espanya des de l'1 d'octubre del 2022 fins al 16 de maig no ha variat aquesta setmana respecte a l'anterior, a causa de les precipitacions recollides a la meitat nord i al terç aquest peninsular, així com a les Balears.

En concret, van acumular més de 10 litres per metre quadrat a tota la franja cantàbrica, a la meitat est de Catalunya, a punts del llevant peninsular entre la costa de Granada i la província de València, a la meitat est de l'illa de Mallorca i a l'illa de Menorca.

Així, l'AEMET subratlla que les precipitacions més destacades van assolir els 100 litres per metre quadrat a l'interior de Cantàbria i fins i tot els 120 litres per metre quadrat i 150 litres per metre quadrat a àrees del País Basc i del Pirineu navarrès.

A més, destaca les quantitats recollides a Fuenterrabía, amb 99 litres per metre quadrat; 96 litres per metre quadrat a Sant Sebastià; 82 litres per metre quadrat a l'aeroport de Bilbao; 51 litres per metre quadrat a Santander-Parayas; 48 litres per metre quadrat a Girona-Costa Brava i 28 litres per metre quadrat a Pamplona. Més enllà del període recollit, també es van recollir, el dia 17, més de 20 litres per metre quadrat a la serra de Grazalema.

Per zones, mantenen quantitats de precipitació per sota del normal a la major part de la Península i als arxipèlags, especialment al llevant ia la meitat sud.

El dèficit de precipitacions supera el 25% i fins i tot el 50% respecte a aquest valor a Catalunya , interior d'Aragó, en una franja que va des de Màlaga fins a l'interior de la Comunitat Valenciana, al nord-oest d'Andalusia ia les illes Canàries més orientals.

D'altra banda, les precipitacions superen els valors normals per al període 1991-2020 a àrees de Galícia, al sud-oest de Castella i Lleó ia la meitat oest de Càceres, a la meitat est de l'illa de Mallorca, a l'illa de Menorca ia la meitat sud de l'illa de Tenerife.