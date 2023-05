Oriol Soler hauria tingut un paper actiu en la coordinació i la presa de decisions de les accions de la plataforma, segons revela una investigació de dos anys a l'Audiència Nacional. | @EP

La Guàrdia Civil afirma que Oriol Soler, creador del diari Ara, hauria tingut un rol actiu en la coordinació i presa de decisions en temps real de les accions de Tsunami Democràtic. Aquestes conclusions el posicionen com un dels líders de la plataforma que va estar darrere de les manifestacions independentistes a Catalunya després de la sentència del procés el 2019. La investigació a l'Audiència Nacional, que es va mantenir en secret durant dos anys, involucra una xarxa de col·laboradors que inclou dos agents dels Mossos d'esquadra i un policia municipal de Girona.

El jutge Manuel García Castelló se centra a determinar qui van estar involucrats en quatre accions organitzades per Tsunami: el col·lapse de l'aeroport del Prat, la jornada de reflexió del 9 de novembre del 2019, els talls de l'AP-7 durant els dies 11, 12 i 13 d'aquell mes i any, i els actes durant el clàssic entre el FC Barcelona i el Reial Madrid el 28 de desembre del 2019.

Segons els informes de la Guàrdia Civil, Soler va tenir un paper crucial en la direcció, el control i els aspectes logístics de les accions. Es destaca la participació en la planificació d'accions al Camp Nou, incloent-hi la instal·lació d'antenes a les terrasses perimetrals de l'estadi. A més, s'esmenta l'àmplia xarxa de contactes de Soler, que va ser fonamental per al funcionament de la plataforma. La investigació qualifica aquests fets com a actes de terrorisme.

Els missatges interceptats revelen que la plataforma buscava una àmplia difusió mediàtica i planificava la publicació de comunicats oficials, coordinant-ne la difusió en mitjans com El País, la Cadena SER i l'agència EFE. Es destaca el paper de Soler a la programació dels temps de publicació. La Guàrdia Civil considera que la característica distintiva de Tsunami Democràtic és la manera com es distribueixen les tasques i es duu a terme la comunicació interna.

És important destacar que Soler va ser arrestat el 2020 en el marc del cas Voloh, juntament amb altres empresaris catalans, per delictes com ara malversació de cabals públics, blanqueig de capitals, prevaricació i desordres públics relacionats amb l'organització del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 Part d'aquesta investigació ha estat traslladada a l'Audiència Nacional a causa de la seva relació amb Tsunami Democràtic. Recentment, Soler va presentar una sol·licitud al Tribunal Constitucional per aixecar el secret del cas, el qual el jutge instructor ha mantingut durant tres anys i mig.