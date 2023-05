Foto: Europa Press

La problemàtica amb l'aigua, conseqüència del canvi climàtic, és mundial; un estudi publicat recentment diu que més de la meitat dels grans llacs i embassaments del món s'han reduït des de principis de la dècada de 1990, principalment a causa de la crisi climàtica i el consum humà.



Els responsables de l'estudi, un equip d'investigadors internacionals, ha arribat a la conclusió que algunes de les fonts d'aigua dolça més importants del món, assenyalant volums d'aigua com el mar Caspi i el llac Titicaca, han perdut prop de 22 gigatones a l'any durant aquest període de tres dècades. Aquesta quantitat és també el total que es va consumir als Estats Units el 2015.

MÉS ÀRIDES I MÉS HUMIDES

Un dels responsables del document, Fangfang Yao, de la Universitat de Virgínia, va apuntar que el 56% de la disminució dels llacs naturals va ser degut a l'escalfament global i al consum humà, sent l'escalfament el responsable de la major part.

Complementàriament, altres científics consideren que en els propers anys, les àrees àrides de la Terra es tornaran més seques (pel canvi climàtic). Aquesta radicalització també passarà als punts amb més humitat del planeta, que es tornaran més humides.

Tot i això, malgrat la condició d'aquest segon grup, l'estudi publicat també ha assenyalat que s'està donant "una pèrdua significativa d'aigua" fins i tot a les regions amb més humitat.

ELS EMBASSAMENTS TAMBÉ PERDEN AIGUA

L'estudi, a més, no només posa la lupa a la situació dels llacs, sinó que també observa la dels embassaments. Les notícies, en aquest cas, tampoc no són bones, ja que els investigadors apunten que també s'està retrocedint.

En aquest sentit, assenyalen que dos terços dels embassaments més importants del món van patir pèrdues d‟aigua significatives en el mateix període de temps.

La situació de pèrdua de capacitat als embassaments, per desgràcia, és una cosa que Catalunya està veient i vivint recentment, fins al punt que tant la Generalitat com el Govern han decidit prendre mesures per intentar frenar la sequera.