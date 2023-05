Les províncies de Barcelona, Lleida, Tarragona, Granada, Màlaga, Albacete i Múrcia estaran en avís groc per precipitacions que arribaran als 20 litres per metre quadrat en una hora, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Així, les pluges, tempesta i onatge posaran aquest dilluns 22 de maig en risc important (avís taronja) i risc (avís groc) a l'extrem nord i sud-est peninsular, en una jornada marcada pels cels ennuvolats a la resta del país. Les precipitacions també afectaran Almeria, que estarà en avís taronja per acumulacions de fins a 30 litres per metre quadrat.

L'onatge estarà present a Múrcia, Alacant i Almeria, on s'ha activat l'avís groc per vent del nord i nord-est amb intervals de 50 a 60 km/hi onades de 2 a 3 metres. També Almeria, Granada, Màlaga i Múrcia tindran risc per tempestes, que tindran lloc durant tota la jornada.

En general, l'AEMET preveu cels ennuvolats o coberts amb pluges i xàfecs a tot l'extrem nord peninsular, i amb xàfecs i tempestes que poden ser localment forts i amb calamarsa a Catalunya, Andalusia, Múrcia, extrem sud-est de Castella-la Manxa i meitat sud de la comunitat Valenciana, i fins i tot molt forts a l'extrem oriental d'Andalusia i sud de Múrcia.

Així mateix, aquest dilluns 22 hi haurà intervals ennuvolats o ennuvolats a la resta del país, amb probabilitat d'alguns xàfecs o tempestes de caràcter més feble i aïllat.

Les temperatures diürnes aniran en ascens al quadrant nord-oest peninsular i Catalunya, i en descens al terç sud i zona de Llevant. Els valors nocturns també aniran en ascens a la meitat nord peninsular.

Finalment, el vent de l'est i el nord-est predominarà al sud-est peninsular, zona de Llevant i Balears. De component nord a la meitat nord peninsular i Canàries, amb alguns intervals de fort a la costa nord-oest de Galícia. De direcció variable a la resta.