La seva empresa Desokupa s'està bolcant en aquesta campanya electoral mobilitzant una part dels veïns de Barcelona contra el que considera una deixadesa de funcions a favor de l'Okupació a la ciutat comtal per part dels comuns.

Després de ser denunciat per l'Ajuntament de Barcelona acusat de la presumpta comissió de "delictes d'odi" en relació amb el que va passar al voltant de dues manifestacions contràries a la Bonanova, Esteve ha intensificat públicament el seu rebuig a l'actual alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, sota el crit de "Fora Colau" .

Desokupa carrega frontalment contra la gestió d'Ada Colau a l'Ajuntament barceloní i es manifestarà a la plaça Universitat de Barcelona el proper 25 de maig, tres dies abans de les eleccions municipals. La concentració ha estat convocada per “un empresari valent de Barcelona” com a resposta a la que han organitzat els okupes del Kubo i la Ruïna, les dues cases aplanades al barri de la Bonanova, el proper dimarts 23 de maig.

“Les anxoves amb passamuntanyes de la Bonanova tenen impunitat i han decidit baixar al centre de Barcelona a trencar la ciutat. Pinta bé per a tots menys per a tu, estimada Colau”, ha declarat Esteve qui estarà present a la concentració, que tindrà lloc a les 21 h de la nit, juntament amb membres del seu negoci: “Ha putejat tothom. Crec que tots menys sortiran".



Ha afegit aquests dies que la Guàrdia Urbana de la capital "li està escrivint per dir que n'està fins a la gorra". Diferents col·lectius en paraules d'Esteve estarien posant-se en contacte amb la seva empresa i amb ell, per donar suport al fet que la manifestació de la qual ell s'està fent ressò i que tindrà lloc a partir de les 21 hores a la Plaça Universitat de Barcelona i sobre la que el consistori barceloní no ha volgut manifestar-se a preguntes de CatalunyaPress.

Moteros, amos de cotxes clàssics, associacions de veïns, restauradors i persones a títol individual serien alguns dels col·lectius que recolzarien, segons Esteve, la seva reivindicació de fer fora de l'alcaldia la líder dels comuns per les seves polítiques municipals que han deixat damnificats per tota la ciutat comtal.

