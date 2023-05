Valentina Berr / Instagram @valentina.berr

Valentina Berr , activista i divulgadora LGTBI catalana, ha denunciat a les seves xarxes socials el “diagnòstic de transsexualitat” que apareix juntament amb un dels seus informes analítics a La Meva Salut, l'espai personal de salut digital de CatSalut. Una circumstància que es contraposa amb el que estableix la Llei LGTBI catalana aprovada el 2014, la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbians, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l' homofòbia, la bifòbia i la transfòbia . Berr ha publicat la captura de pantalla d'aquest diagnòstic , ironitzant "m'han detectat una cosa molt perillosa, si sabeu de remeis casolans digueu-me en comentaris".

En aquesta mateixa publicació, més de cent comentaris l'animaven a demanar la baixa laboral, a denunciar el cas davant de l'Oficina per la No Discriminació o fins i tot a manifestar-se a la porta del Centre d'Atenció Primària que va fer l'analítica. Valentina Berr adverteix que no és un cas aïllat: «he rebut molts missatges i comentaris adjuntant captures amb diagnòstics semblants, com ara “transtorn d'identitat de gènere”, o “transsexualisme en adults”. No és una negligència que se cenyeix a un CAP oa un personal sanitari concret, és un problema estructural que requereix solucions estructurals».

En aquest sentit, la divulgadora LGTBI assenyala que "associar les realitats trans a un diagnòstic mèdic no només viola l'article 16 de la Llei 11/2014 catalana, sinó que reprodueix un marc patologitzant que s'ha utilitzat històricament per exercir tota mena de violències contra les persones que habitem el trans”. L'article 16 d'aquesta llei decreta que "les administracions públiques de Catalunya, a les línies d'actuació relatives a la salut i al sistema sanitari, han de vetllar perquè la política sanitària sigui respectuosa amb les persones LGBTI i no tracti directament o indirectament la condició d'aquestes persones, especialment transgèneres i intersexuals, com una patologia”.

També celebra que el Departament de Salut s'hi hagi posat en contacte a través de xarxes socials en conèixer el cas. "Unes hores després d'haver-ho publicat ja m'havien escrit sentint-ho molt i sol·licitant més informació, i s'agraeix aquesta resposta per part seva. Tant de bo s'hagués evitat aquesta situació implementat la llei del 2014 amb la mateixa agilitat".

Valentina Berr, que a finals del 2023 publicarà el llibre La resposta a tot el que preguntaries a una tia trans amb EGALES, lamenta que encara se segueixi girant al voltant de les mateixes converses sobre el trans. "Crec que és un dels grans èxits de les dretes. Dediquem tants recursos a assegurar com de bàsic acabem perdent el focus d'altres grans qüestions. El 2023 no hauríem d'estar als mitjans parlant de diagnòstics de transsexualitat a persones concretes, sinó d'horitzons revolucionaris més enllà del binarisme que siguin desitjables, perquè tothom decideixi encaminar-se cap a l'emancipació del gènere”.