Plaques solars. Foto: Europa Press

Males notícies per a aquells que vulguin (o que tenien pensat) sol·licitar la instal·lació de plaques solars al seu edifici. I és que malgrat que la col·locació d'aquestes infraestructures estan subvencionades parcialment pels Fons Next Generation de la Unió Europea, recentment s'ha conegut que l'import destinat a sufragar part del cost s'ha esgotat; de fet, s'hauria rebut 4 vegades més de peticions de les que podria cobrir el pressupost destinat inicialment, segons ha informat recentment TV3.

Aquest fet ha portat l'Institut Català d'Energia (ICAEN) a fer una crida perquè s'ampliï la quantitat destinada per aquests diners que arriben d'Europa per a aquestes instal·lacions que serveixen per generar energia a partir dels raigs del sol.

Inicialment s'havien destinat un total de 115 milions d'euros per a aquestes instal·lacions, però, com es podia esperar, la quantitat de peticions ha superat, i per molt, la dotació pressupostària inicial; per això, la directora general de l'ICAEN, Marta Morera, ha assegurat que "tot i que s'ampliés la quantitat destinada, no s'arribaria a cobrir totes les sol·licituds".

ES PODEN SEGUIR DEMANANT

Tot i això, malgrat que l'import per a les peticions s'ha esgotat, encara és possible sol·licitar les subvencions per a la instal·lació de les plaques.

Per això, moltes empreses instal·ladores segueixen usant aquests fons Next Generation com a reclam publicitari i que la màxima responsable d'ICAEN no desaconselli demanar-les, ja que encara que sigui "improvable" rebre-les, no és impossible. De tota manera, des d'aquest organisme de la Generalitat s'aconsella que les empreses o els particulars que les vulguin instal·lar facin un pressupost sense comptar amb el tant per cent procedent de les ajudes europees.

QUIN ÉS EL PROCÉS D'INSTAL·LACIÓ?

L'aposta per aquesta energia renovable és cada cop més habitual, tant per part de companyies com fins i tot per comunitats de veïns, que poden veure com estalvien part de les despeses (ascensors o llum de les zones comunes, per exemple) gràcies a l'energia generada per la llum del sol.

Abans d'instal·lar-les, però, cal tenir en compte factors com l'avaluació del lloc (ubicació, orientació i inclinació del sòl, entre d'altres factors). Si és apte, podeu començar a dissenyar el conjunt de plaques.

Després d'això arribaria la compra dels materials, la instal·lació i connexió i les proves.