Pluges a Barcelona / @EP

Les províncies de Lleida, Barcelona, Tarragona i nou més tindran aquest dimarts risc (avís groc) o risc important (avís taronja) per pluges intenses, que podran acumular fins a 40 litres per metre quadrat en una hora, o per tempestes, segons ha avisat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Així, tindran risc important per precipitacions intenses i tempestes Almeria, Múrcia, València i Alacant i avís groc a Albacete, Osca, Saragossa, Terol, Navarra, i les tres províncies catalanes esmentades. En general, les pluges poden acumular de 60 a 80 litres per metre quadrat en 12 hores.

La jornada estarà marcada per ruixats i tempestes localment fortes i localment acompanyades per calamarsa a Andalusia, Múrcia, extrem sud-est de Castella-la Manxa, comunitat Valenciana i Catalunya, i fins i tot molt forts a l'extrem oriental d'Andalusia, Múrcia i meitat sud de la comunitat Valenciana.

La situació es deu a l'acció d'una baixa en alçada, que deixarà cels ennuvolats o coberts coberts amb pluges i ruixats ocasionals a l'extrem nord peninsular.

A la resta de la Península i les Balears s'esperen intervals ennuvolats i núvols d'evolució amb probables ruixats i tempestes que seran localment forts a zones del nord d'Aragó i Catalunya.

A les Canàries hi haurà intervals ennuvolats i nuvolositat d'evolució a l'interior d'illes de més relleu.

Pel que fa a les temperatures, les diürnes pujaran lleugerament a la major part de la Península, encara que a zones del sud-est s'esperen descensos. Les nocturnes pujaran a gran part de la meitat nord peninsular.

Pel que fa als vents, l'AEMET pronostica que bufen de ponent a l'Estret i Alborán, de l'est i nord-est a la zona de Llevant i Balears, i de component nord a la meitat nord peninsular, amb intervals de nord-est fort a la costa nord-oest de Galícia. A les Canàries el vent arribarà des del nord.