Un Jutjat Social de Lleó ha reconegut l' acomiadament nul , per antigitanisme, de Pedro HR, el contracte del qual al restaurant on treballava de cambrer a la capital lleonesa li va ser rescindit quan van saber que era gitano.

Els fets, que han conclòs amb sentència d'acomiadament nul per vulneració de drets fonamentals i una indemnització de 7.501 euros, van passar quan Pedro HR va atendre uns clients gitanos que coneixia de vista i va parlar-hi. Va ser en aquell moment quan la cap del restaurant li va preguntar si era gitano i quan l'interpel·lat va contestar afirmativament, tal com informa la Fundació Secretariat Gitano a través d'un comunicat.

Ella li va retreure que aquella dada els ho hauria d'haver explicat abans de ser contractada ja que volia saber qui treballava a la seva empresa. Des d'aquell moment, el tracte de la cap va canviar totalment, fins i tot fent-li comentaris amb un clar component antigitano, com ara: "Has de llegir més i aplicar-te als estudis, en comptes d'asseure't amb cosins a prendre litrones i tocar guitarres".

En una altra ocasió, hi havia un grup d'homes gitanos al restaurant prenent alguna cosa i la cap li va dir a Pedro, literalment: "Veus per què no vull gitanos treballant aquí?, abans, venien de tant en tant i, ara, sovint , i això no és bo per al negoci”.

Uns dies després, la cap va citar Pedro a la porta d'un conegut centre comercial i allà, de manera verbal, li va indicar que ja no en necessitava més i no comptaria amb ell, sense donar-li més explicacions sobre els motius del seu acomiadament.

Davant d'aquesta comunicació, Pedro va anar a la Fundació Secretariat Gitano on el va atendre la tècnica d'Igualtat Especialitzada en lluita contra la Discriminació Selene de la Fuente García, que davant els indicis fonamentats d'acomiadament per un mòbil antigitano va animar el jove a presentar una papereta de conciliació al Servei de Mediació i Arbitratge de Lleó i posteriorment a sol·licitar advocat d'ofici, per presentar la corresponent demanda.

El 17 de maig es va celebrar el judici en què Selene de la Fuente va ser citada a declarar com a testimoni i jurista experta en casos de discriminació i antigitanisme. Selene reconeix que "aquesta sentència és un bon precedent per als casos tan habituals de discriminació a l'ocupació per motius antigitanos, que pateixen moltes persones gitanes i que són vulneracions greus de drets, en limitar o impedir a les persones millorar les seves condicions de vida" .

Selene de la Fuente considera, en definitiva, que "sentències com aquestes són fonamentals perquè hi hagi justícia i una reparació adequada a les víctimes".

Des de la Fundació Secretariat Gitano esperen que aquest cas serveixi per animar més víctimes a denunciar quan pateixin discriminació racial o ètnica a l'ocupació o en qualsevol àmbit, la qual cosa poden fer trucant al número 021 activat per accedir al Servei d'Assistència a Víctimes del Consell per a l'Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica (CEDRE), òrgan adscrit al Ministeri d'Igualtat, i que és prestat per la FSG juntament amb set entitats més referents en la lluita contra totes les formes de racisme.