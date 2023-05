Arxiu - Material dels Mossos d'Esquadra. Foto de fitxer.

Les violències sexuals denunciades a Catalunya l'any passat han augmentat un 10% en relació amb l'any 2021 (passant de 3.387 a 3.725), segons les darreres dades publicades per Mossos d'Esquadra i recollides per CatalunyaPress . De gener a abril d'aquest any 2023, s'han instruït 1.247 denúncies – de mitjana, 12 agressions al dia – les quals representen un 19% més respecte el mateix període de l'any 2022.



Per donar resposta a aquest fenomen que dibuixa un augment sostingut de denúncies any rere any, tot i que encara presenta una elevadíssima xifra oculta de denúncia situada entre el 70 i 90%, el Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra van posar en marxa el 7 de juny del 2022, el Pla d'acció contra les violències sexuals en entorns de lleure.

Aquest Pla va comportar l‟activació d‟un Gabinet de coordinació com a òrgan específic de direcció, seguiment i avaluació del Pla, liderat pel comissari en cap i amb la participació dels màxims comandaments del Cos al mateix nivell que el Gabinet de coordinació terrorista. Les diferents accions establertes en aquest pla han contribuït a una major visualització de les violències sexuals i un augment de la confiança de les víctimes en la denúncia.

El Gabinet s'ha reunit tres vegades des de la seva constitució el mes de juny de 2022. A la darrera reunió, presidida pel conseller d'Interior i el comissari en cap, s'ha fet un balanç del Pla d'Acció de Violències Sexuals en entorns de lleure, s‟han analitzat els indicadors corresponents al període de gener a abril d‟aquest any i s‟han aprovat noves mesures per ampliar el Pla.

Les dades analitzades s‟han aconseguit a partir d‟un nou enfocament en el tractament de la informació amb la incorporació de noves variables per part de la Divisió de Recerca Criminal amb l‟objectiu d‟incrementar la intel·ligència policial en aquest àmbit. Les violències sexuals són un tipus de violència que tenen un alt impacte sobre les víctimes a nivell psicològic i per tant, la seva anàlisi ha de permetre millorar les estratègies de prevenció, detecció i atenció de les víctimes tant a les primeres actuacions com durant i després de la investigació policial.

180 casos ocorreguts en entorns de lleure durant el primer quadrimestre

La posada en marxa del Pla de Violències Sexuals en entorns d'oci va suposar l'activació de diferents accions per fer front al fenomen en aquest àmbit, entre les quals hi havia la de generar intel·ligència policial per tenir una millor radiografia de la situació i aplicar millors enfocaments preventius i de seguretat.

La incidència de casos de violència sexual en aquest àmbit demostra que la posada en marxa d'accions preventives específiques en aquests contextos ha impactat de manera favorable en la millora dels entorns de seguretat que han esdevingut detectors de situacions de risc i per tant en agents de protecció.

El nou enfocament en el tractament de les dades ha permès ampliar el coneixement en aquest àmbit i radiografiar 180 casos comesos durant el primer quadrimestre en aquests entorns de lleure, que només representen el 14% de la totalitat de violències sexuals registrades a Catalunya. És làmbit on es produeixen menys i són de caràcter oportunista i la conducta típica està relacionada amb els tocaments.

Els Mossos d'Esquadra han identificat 99 autors per participar en violències sexuals en aquests entorns, dels quals només 3 presentaven antecedents previs per delictes contra la llibertat sexual . El perfil dels autors identificats suggereix que les agressions sexuals són majoritàriament de caràcter oportunista. El 86% de les violències sexuals s'han registrat a establiments d'oci (46%), a la via pública (21%) ia domicilis (19%).

En el cas dels fets que s'han produït a l'interior dels establiments d'esbarjo (83), la conducta típica són tocaments (72%). El control del personal que treballa, la formació que ha rebut i el nivell de conscienciació pública en aquest àmbit exercit per clients i al voltant de la víctima limita la capacitat d'acció de la persona agressora.

A l'entorn propi de les zones d'oci però fora dels locals també es desenvolupa activitat lúdica i, per tant, també són espais on es van registrar actes de violència sexual (56). Al 36% d'aquests fets hi va haver un procés previ de captació de l'autor de l'agressió, principalment a l'interior d'un establiment. Quan l'agressió es va produir a domicilis o hotels (40), aquest % augmenta fins al 68% de víctimes captades als locals d'oci nocturn.

Les víctimes de violències sexuals en entorns de lleure eren en situació de vulnerabilitat per consum d'alcohol, drogues o fàrmacs en un 29% del 180 fets.

A l'àmbit dels entorns d'oci, només es van detectar dos casos de violències sexuals per submissió química. El relat de la víctima va ser clau per treballar aquesta línia de recerca.

El Pla es consolida com una eina per avançar contra aquesta xacra

Durant el període de vigència del Pla, del 7 de juny de 2022 a l'abril d'aquest any, s'han destinat més de 28.000 hores a serveis preventius de patrullatge ia dispositius policials a zones d'oci o en entorns propers a aquestes zones. S'han garantit els itineraris segurs i s'han realitzat escorcolls i identificacions per detectar persones o intervenir substàncies que puguin servir per inhibir la conducta.

A l'àmbit de la prevenció comunitària, les Oficines de Relacions amb la Comunitat han realitzat un total de 2520 contactes que inclouen presentacions en els diferents col·lectius d'interès del Pla amb 11.381 assistents.

Del total dels 2520 contactes, les Oficines de Relacions amb la Comunitat han fet 148 contactes amb establiments hotelers i de restauració (aparthotels, hotels, hostals, restaurants, etc.) amb l'objectiu de promoure l'intercanvi d'informació i facilitar informació i recomanacions sobre el procés de la denúncia i la primera atenció de les víctimes de violències sexuals.

I finalment, s'ha realitzat formació als professionals que treballen en contextos d'oci. S'han fet 754 contactes a sales de ball, sales de festa, discoteques, empreses de seguretat privada així com a les principals entitats de lleure nocturn com són: FECALON, FECASARM, ASACC i el Gremi d'Empresaris de Discoteques de Barcelona i província.

A nivell d'informació interna policial, s'han realitzat unes jornades de formació, diverses formacions descentralitzades i s'està treballant amb l'Escola de Policia de Catalunya per potenciar la formació en aquest àmbit amb la convocatòria de cursos de formació específics i amb la celebració d'una sessió d'actualització legislativa per aprofundir en les dues lleis de referència aprovades recentment en aquest àmbit.

Alhora, Catalunya disposa del Nou Model d'Abordatge de les Violències Sexuals impulsat pel Departament d'Igualtat i Feminismes, que incorpora nous serveis disponibles per a les víctimes com ara el 900 900 120 gratuït i confidencial amb atenció psicològica i assessorament legal 24h.

Es crea una nova Àrea Central d'Agressions Sexuals

El cos de Mossos d'Esquadra creix la seva estratègia en la lluita contra les violències sexuals convertint la Unitat Central d'Agressions sexuals, unitat que lidera, impulsa i tutela l'abordatge de les violències sexuals en una àrea: l'Àrea Central d'Agressions Sexuals.



Això implica dotar aquesta estructura de més lideratge per consolidar-la com a unitat de referència en la recerca d'aquest tipus de delictes per a totes les unitats de recerca de Catalunya. La creació al setembre del 2020, de la Unitat Central d'Agressions Sexuals, va significar un primer pas per assolir tres objectius clau: l'especialització, la generació de coneixement i la visió centrada en la víctima.

Les dades: 1.487 víctimes ateses i 1.000 detinguts/ investigats de gener a abril

De gener a abril del 2023, les denúncies per fets delictius relacionats amb la violència sexual

han representat el 0,65% de la totalitat de les denúncies de qualsevol àmbit delictiu. L'índex de

resolució en aquest àmbit és del 78%. Els Mossos d'Esquadra han atès un total de 1.487 víctimes,

de les quals un 87,8% són dones (1305) i un 12,2% (182) són homes.

Els menors representen el 38% del total de víctimes de violències sexuals. D'entre les víctimes

menors d'edat, la franja d'edat entre 0 i 12 anys representa un 16% (238 de 1.487) i la franja

d'entre 13 i 17 anys representa el 22% (329 de 1.487).



Durant aquest període, s'han detingut/investigat 1.000 persones autores relacionades amb il·lícits

penals contra la llibertat sexual, el 95,4% han estat homes (954) i la resta de dones. Un 12,3% dels

detinguts/investigats són menors. Això representa un descens dels autors menors del 3% respecte

mateix període de l'any anterior.



Per distribució de tipologies delictives, el 59% dels fets denunciats són agressions sexuals sense

violència i/o intimidació, el 38% són agressions sexuals amb violència i/o intimidació i un 2.8%

són delictes d?exhibicionisme.

Major incidència de fets al matí i durant el cap de setmana



La franja horària on hi ha una incidència més gran de fets relacionats amb violència sexual és al matí, de 7 a 15 hores, amb un 39% respecte la totalitat dels fets, i seguida de la nit, de 23 a 7 hores, amb un 32%. El 51% passen a l'inici i durant el cap de setmana, des de divendres a diumenge amb

634 fets denunciats.



Pel que fa a l'espai on s'ubiquen els fets, el 51% de la violència sexual denunciada es va perpetrar

a un domicili, ja sigui de l'autor o de la víctima, un 19% va passar a la via pública i el 6% a establiments d'oci.



La majoria dels fets denunciats a l'àmbit de la violència sexual s'han produït a les regions metropolitanes, que representen el 70% dels fets denunciats a Catalunya. El 28% dels fets denunciats han estat ubicats a la RPMB (346 fets), seguidament de la RPMN amb un 24% (307

fets) i la RPMS amb el 16% (459 fets). Hi ha un total de 26 fets que s'ubiquen fora del territori, però que s'han denunciat a Catalunya.

Les violències sexuals a l'àmbit familiar i/o de parella



El 31% dels fets coneguts a l'àmbit de la violència sexual es produeixen a l'àmbit de la parella

(violència de gènere) i/o en l'àmbit familiar (violència domèstica). Aquest percentatge és més del

doble de les violències sexuals que es produeixen en contextos de lleure.



Durant els primers quatre mesos d'aquest any, s'han registrat 278 fets de violència sexual a l'àmbit de la violència de gènere i 110 fets en violència domèstica.



Les dades més significatives en les violències sexuals a l'àmbit de la parella i/o exparella assenyalen que el 93,5% dels autors són adults i el 41% tenen antecedents delictius. Pel que fa a les víctimes, una de cada font és menor d'edat i pel que fa al lloc on es produeix l'agressió, en el 86% dels casos es produeix als domicilis. Els mitjans emprats per cometre les agressions són des de la violència física i la intimidació (189 fets), la vulnerabilitat (29), els tocaments (23) i la submissió (6).

Els autors: 60% són coneguts de la víctima o el seu entorn



Les dades policials mostren que el 60% de fets que es denuncien a l'àmbit de les violències

sexuals es produeixen per part d'autors coneguts ja sigui a l'àmbit de la parella, exparella, familiar

o l'entorn de la víctima o del seu cercle relacional, cosa que significa que gairebé 6 de cada 10 fets passen en entorns que la víctima considera assegurances. En un 40% dels casos, l?autor i la víctima no es coneixien.



De les dades analitzades es desprèn que en relació amb els autors desconeguts que cometen violències sexuals, les més habituals són les que fan tocaments a les víctimes, ja sigui al carrer oa locals d'oci nocturn; els que s'aprofiten de la vulnerabilitat de la víctima causada pel consum de substàncies inhibitòries (estupefaents, alcohòliques i farmacològiques); els que fan actes d'exhibicionisme i els que han conegut la víctima a través de les xarxes socials. En un 2% dels fets comesos per autors desconeguts s'hauria fet servir la violència.



Un 3% dels fets estarien relacionats amb autors que mostren patrons de comportament assimilables als depredadors sexuals que aborden víctimes desconegudes de manera sistemàtica i premeditada amb voluntat d'agredir-les sexualment. En més de la meitat d'aquests casos, les agressions sexuals han consistit en tocaments.

Les agressions sexuals amb més d'un autor representen un 4% dels fets denunciats



Un 4% de les violències sexuals registrades el primer quadrimestre de l'any corresponen a agressions amb més d'un autor: s'han denunciat 58 fets (sobre 1.247) amb un total de 79 persones que hi haurien participat.



De l'anàlisi de les dades relacionades en aquest àmbit, es constata que en 35 casos (57%) l'autor és conegut de la víctima i que els fets perpetrats per 2 o 3 autors representen el 74% dels fets. Setze dels fets han estat comesos amb violència i/o intimidació per consumar l'agressió sexual.



Pel que fa a reincidència, cap autor identificat tenia antecedents previs de caràcter sexual malgrat 7 autors havien estat detinguts anteriorment per altres tipologies delictives.



En termes de gènere, els autors implicats en aquestes violències sexuals amb més d'un autor són majoritàriament homes (34 autors – 89%) mentre que només hi apareixen implicades 4 dones. La participació de menors com a autors en aquest tipus d'agressions s'ha produït en 6 casos. Els entorns on s'han registrat són de lleure (2 fets), al voltant d'amistats (2 fets) i de centres educatius (2 fets) en un context d'assetjament entre iguals.



En termes de victimització en relació amb les persones menors víctimes és important destacar que amb fets amb més d'un autor, les agressions provenen majoritàriament de l'entorn conegut en contextos d'oci, escolars, amistat i família i en molts casos amb autoria de persones grans edat, tot i que no necessàriament han de ser molt més grans que el/la menor agredida.



La violència sexual per submissió química



El nombre de fets perpetrats per submissió química correspon a un 1% (13 fets) del total de violències sexuals denunciades durant aquest període. La majoria de fets perpetrats per submissió química (10) han estat comesos per autors coneguts per la víctima (entorn familiar, parella, amistat...) mentre que els fets amb autor no conegut (3 fets) corresponen íntegrament a l'entorn de lleure.



Pel que fa al lloc on es perpetra l'agressió, en 12 fets es registra a domicilis de l'agressor o la víctima.