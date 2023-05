Un home treu aigua de l'entrada d'un edifici. Foto: Europa Press

Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i 7 províncies de la Península Ibèrica més estaran en risc aquest dimecres 24 de maig per pluges, tempestes acompanyades de calamarsa o per fenòmens costaners. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha destacat que les precipitacions a la Comunitat Valenciana poden ser de tipus torrencial.

A Alacant i València tindran risc important ja que poden ser torrencials, ja que l'AEMET pronostica que s'acumularan 60 litres per metre quadrat en una hora i fins a 150 litres per metre quadrat en 12. En aquestes dues províncies també tindran risc per tempestes acompanyades de calamarsa .

També tindran risc (avís groc) per precipitacions i per tempestes, algunes acompanyades per calamarsa Osca, Saragossa, Terol i Conca. L'avís per pluges afectarà també Eivissa i Formentera.

En general persistirà la inestabilitat generalitzada a tota la Península i les Balears, que estan sota l'acció d'una extensa baixa en altura, que està produint cels ennuvolats i nuvolositat d'evolució, amb xàfecs i tempestes probables.

Durant la primera meitat del dia podran ser forts i persistents als entorns del cap de la Nao i al sud de la comunitat Valenciana i podrien afectar també zones del nord de Múrcia i les Pitiüses. Durant la segona meitat del dia, els ruixats són més probables en àrees muntanyoses i s'intensificaran a zones del nord d'Aragó i Catalunya, podent ser localment forts i amb tempestes.

Igualment, l'AEMET pronostica pluges i xàfecs ocasionals a l'extrem nord peninsular. A les Canàries predominaran els cels ennuvolats, amb possibilitat d'algun xàfec aïllat a l'interior d'illes de més relleu.

Pel que fa a les temperatures, assenyala que les diürnes pujaran, sobretot a la meitat sud i baixaran al terç nord, mentre als arxipèlags hi haurà pocs canvis. Les mínimes tindran pocs canvis a tot el país.

Finalment, indica que els vents del nord-est i del nord afectaran la meitat nord de la Península i les Balears, amb intervals forts al litoral de Galícia. A la meitat sud predominarà la component est o els vents fluixos variables. A les Canàries bufaran vents de nord, amb caràcter fluix i brises.