La investigació judicial que està tenint lloc sobre la incineradora del Besòs , gestionada per Tersa i que crema tones d'escombraries que prové de Barcelona i la seva àrea circumdant, se centra en les temperatures a què opera la planta. Aquesta instal·lació és propietat de l?ajuntament de Barcelona il?AMB.

Durant mesos, les indagacions sobre presumptes delictes ambientals relacionats amb nivells excessius de contaminació han estat estancades, però recentment s'han vist afectades per errors i inconsistències en les dades proporcionades sobre les emissions i la combustió. A més, el registre realitzat per la Guàrdia Civil el 10 de maig a la fàbrica, ubicada al límit entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs , ha afegit més agitació a la situació.

Durant la inspecció a les instal·lacions, els agents es van mostrar particularment interessats a obtenir les dades originals sobre l'activitat de la central, tant pel que fa a la contaminació emesa a través de la xemeneia com a les temperatures assolides durant la combustió dels residus . Alguns dels resultats reportats per Tersa a la Generalitat van reflectir nivells de calor tan exorbitants que els experts consultats van afirmar que seria impossible que passessin a la Terra sense desintegrar tot al seu pas .

PROCÉS JUDICIAL OBERT



Durant la inspecció, els advocats de la companyia van admetre discrepàncies a les temperatures que es van comunicar en temps real al Departament d'Acció Climàtica.

Segons la versió que coincideixen diferents parts properes a la investigació, els advocats van respondre a la Guàrdia Civil que de vegades es transmeten resultats "falsos" a l'òrgan de control en relació amb la calor assolida per la incineradora .

Van atribuir aquestes discrepàncies puntuals a l'algorisme, la fórmula matemàtica utilitzada per estimar la calor generada als forns, que és un aspecte fonamental en les investigacions en curs.

L'empresa pública va comunicar a Acció Climàtica valors superiors a 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 i gairebé 10.000 graus centígrads en diferents dates entre 2019 i 2021. Aquesta informació es troba registrada a les fulles jutgessa instructora de Badalona encarregada del cas.

Tant el president de Tersa i regidor d'Emergència Climàtica a Barcelona, Eloi Badia, com el cap d'explotació de la companyia, FRG, s'estan investigant en relació amb aquests fets.

Recentment, Tersa va admetre a EL PERIÓDICO que no utilitza temperatures exagerades ni extremadament fredes per al tractament de runes, a diferència del que apareix als documents inclosos al sumari. Valors com -718, 0 o -801 ºC, que resulten inversemblants segons els principis de la física, també són presents en aquests documents. Tot i això, l'empresa sosté que les xifres no són errònies i no generen "cap dubte", argumentant que es poden interpretar en funció de diferents indicadors. Tersa no ha especificat a quins paràmetres fa referència. Per la seva banda, el Ministeri de Transició Ecològica aclareix que els forns d'una planta de tractament de residus generalment oscil·len entre els 900 i els 1.200 ºC .

Segons les fonts properes al cas, els advocats de Tersa van explicar a la Guàrdia Civil que les discrepàncies en les temperatures tenen lloc en determinades circumstàncies. Tot i això, fins ara, la companyia no ha proporcionat una explicació detallada sobre les raons darrere de la discrepància entre el nivell de combustió real i el registrat a la Xarxa d'Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC), dependent de la Generalitat . Aquestes fonts també indiquen que l'empresa ha afirmat diverses vegades que els resultats no es poden interpretar de manera aïllada i s'han de considerar juntament amb altres variables.

La temperatura a què es cremen les deixalles és crucial per determinar si la planta va excedir els límits de contaminació. Els investigadors estan treballant per determinar si la incineradora podria haver alliberat substàncies a l'atmosfera en concentracions perjudicials, posant en risc la salut dels residents locals.

La denúncia presentada per la Fiscalia subratlla la importància que els gasos arribin a una temperatura superior als 850 ºC durant almenys dos segons, a fi de garantir una incineració adequada dels residus i minimitzar les emissions.



TERSA ADMET MOLTS ERRORS PERÒ NO FACILITA LA INVESTIGACIÓ POLICIAL

Tersa i la Generalitat han defensat la fiabilitat de l'algorisme i han afirmat que la planta ha estat funcionant correctament . Tot i això, tant la Guàrdia Civil com el Ministeri Públic argumenten que la fórmula matemàtica utilitzada no està homologada i que la planta ha incinerat residus a temperatures inferiors als 850 ºC "en nombroses ocasions".

Després de més de 10 hores a la incineradora, els agents van realitzar una còpia de les dades originals que la companyia pública ha enviat en temps real a la XEAC des del 2017 fins a la data actual. Els investigadors estan interessats a comparar aquestes dades amb les llistes proporcionades per la Generalitat al jutjat, on les quantitats semblen mostrar superacions constants i significatives dels límits normatius de contaminació atmosfèrica.

Tot i això, el Departament d'Acció Climàtica ha assenyalat que ha detectat una possible fallada massiva en la còpia dels valors lliurats a la jutgessa. Com a resultat d'aquest reconeixement, milions de dígits han quedat en dubte a causa de l'omissió dels punts decimals, producte d'una distracció informàtica.

En relació amb això, els responsables de Tersa van reiterar als agents que s'havia produït un "error greu" que no era responsabilitat de l'empresa. Durant el procés de còpia dels valors, els agents van trobar una classificació anomenada "dades a futur". La companyia va afirmar que també era un error.

A més, la Guàrdia Civil va sol·licitar copiar el contingut del programa Scada, el sistema informàtic intern de Tersa que recopila les dades dels sensors de la planta. Tot i això, aquest programa només conserva referències dels últims sis mesos, esborrant automàticament les dades més antigues. Els agents no es van emportar la informació després que els advocats de l'empresa s'oposessin a lliurar-la, argumentant que no estava especificada com a part de les diligències a fer a la interlocutòria.