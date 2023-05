IV Congrés Nacional d'Autoconsum 1

Endesa X és un cop més patrocinador principal del IV Congrés Nacional d'Autoconsum que organitza l'Associació d'Empreses d'Energies Renovables ( APPA ) durant dos dies amb l'objectiu de donar a conèixer les darreres tendències del sector i les novetats tècniques, a més de presentar el I Informe Anual de l'Autoconsum Fotovoltaic , que consolida el sector amb més de 2.600 MW d'autoconsum instal·lats a Espanya a l'últim any. En aquest sentit, la filial de serveis energètics d'Endesa ha explicat com des de la companyia es va contribuir que el 2022 fos un any rècord al sector, sent l'any amb més potència venuda i instal·lada de la seva sèrie històrica.

L'esdeveniment, que s'ha inaugurat avui a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València per la secretària d'Estat d'Energia, Sara Aagesen , compta amb la participació de fabricants, distribuïdors, instal·ladors, comercialitzadores i grans clients, entre d'altres, que suposa tota la cadena de valor. Endesa X ha participat a la taula d'obertura del congrés, titulada “2023: la consolidació de l'autoconsum després d'un any de rècord”. Durant la seva intervenció, Jaume Macià, responsable de producte Solar Fotovoltaic per a Espanya i Portugal a Endesa X , ha destacat l'interès creixent del sector empresarial a Espanya, ja no només per l'autoconsum fotovoltaic, sinó per altres mesures i tecnologies encaminades a la descarbonització de els processos productius.

A la taula també hi han participat Íñigo Bertrand , CEO d'Edison Next; Julieta Maresca , gerent sènior Generació Distribuïda de Repsol, i Marc Pahissa , director de Desenvolupament de Negoci, de Nexus Energía.

Segons APPA, del total de 2.649 MW d'autoconsum que es van instal·lar al país l'any passat, el 39% es van instal·lar a llars i el 61% restant a instal·lacions industrials. Això suposa un estalvi de 228 € per cada quilowatt instal·lat per a les llars i al voltant de 280 € per a les empreses segons el càlcul realitzat per l'associació, que varia segons l'emplaçament de la instal·lació, la mida i els hàbits de consum.