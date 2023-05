El Jutjat d'Instrucció 5 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ha citat el 27 d'octubre a declarar com a investigats els presentadors Toni Soler i Jair Domínguez i l'actriu Judit Martín pel gag del programa de TV3 'Està Passant' que va parodir la Verge del Rocío.

En una interlocutòria consultada emesa aquest divendres, la jutgessa els cita a les 9.30 hores al jutjat per prendre'ls declaració com a investigats en aquesta causa per un presumpte delicte contra la Constitució, que inclou l'escarni.

En una altra interlocutòria, la jutgessa ha acceptat la personació com a acusació popular de la Fundació Espanyola d'Advocats Cristians, que va presentar la denúncia que va iniciar la causa.

A continuació, podeu veure el polèmic gag: