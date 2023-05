Representants de la federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), Ficat, Coordinadora Obrim Fronteres, Fòrum de Síndics Locals, CONFAVC, Lafede.Cat i MUET

La federació d' Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) , Ficat , la Coordinadora Obrim Fronteres , el Fòrum de Síndics Locals , la CONFAVC , Lafede.cat i MUET han advertit aquest dimecres que en almenys 30 municipis catalans “vulneren el dret al padró".

Entre els municipis assenyalats, destaquen ciutats com Reus, Mataró, Santa Coloma, Terrassa, Hospitalet, Lleida, Badalona, Sabadell, Tarragona o Igualada.

Les entitats criticat que a Catalunya aquest "dret i deure no es fa efectiu" tot i que hi ha una normativa estatal que estableix l'obligatorietat d'empadronar totes les persones que viuen en un municipi, informen en un comunicat conjunt.

Les circumstàncies que dificulten l'accés al padró són "molt variades", però les entitats han assegurat que la majoria tenen un denominador comú: la dificultat d'accedir a un habitatge.

A Catalunya hi ha "més d'un milió de persones que pateixen exclusió residencial" perquè no poden llogar un habitatge ja sigui pel cost o les garanties que es demanen, entre les quals han destacat el permís de residència o un contracte laboral.

Així, han argumentat que "l'exclusió residencial, sumada al racisme institucional, la bretxa digital i la implantació de cites prèvies amb temps d'espera llargs per als tràmits", fa que moltes persones quedin excloses del padró.

1 milions de catalans no podran votar en no estar empadronats

"Hi ha una tendència a fer servir la burocràcia com a eina per a la repressió i la discriminació", explica a ElDiario.es Laia Costa, advocada i responsable d'incidència de la fundació Ficat. La mateixa fundació ha denunciat que 1 milions de persones residents a Catalunya no podran votar a les properes eleccions del 28 de maig.

Laia Costa assegura que "tota persona que viu a Espanya està obligada a inscriure's al Padró del municipi on resideix habitualment”. Tot i això, “és freqüent que usin tècniques sibil·lines perquè certes persones no s'acostin a un ajuntament a empadronar-se”, assegura Costa.