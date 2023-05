El dia tornarà a estar marcat per les pluges. Foto: Europa Press

Protecció Civil ha aprovat elevar la prealerta a alerta el pla Inuncat pel risc de pluges que poden ser intenses el dijous 25 de maig a totes les comarques catalanes, especialment al litoral i prelitoral central i al Prepirineu.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les pluges poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts gairebé a la totalitat de les comarques, i la franja horària en què es preveu una major intensitat serà entre les 8 del matí i les 8 del vespre.

Les fortes pluges poden anar acompanyades de tempestes i, localment, de calamarsa, i es recomana netejar els embornals que puguin estar bruts i respectar els tancaments i senyalitzacions que facin els municipis.

També es demana molta precaució en la mobilitat i en les activitats a l'exterior així com evitar aparcar el vehicle a la riera o en punts subterranis inundables.

GRANISSADA



Dimecres passat 24, una intensa pedregada a Sant Hilari Sacalm ha provocat inundacions en domicilis i baixos de la població i ha tapat embornals.

Els Bombers de la Generalitat han informat a Twitter que han hagut d'atendre diversos serveis arran de la forta pedregada, que també ha atrapat els cotxes que circulaven pel carrer, motiu pel qual han hagut de treure alguns dels passatgers, sense que hi hagi hagut ferits.

Tampoc hi ha hagut ferits en el despreniment d'una paret de sorra que s'ha desplomat sobre uns vehicles a la sortida 145 de la C-25, a l'alçada de Sallent, per les pluges, situació a què Bombers ha destinat tres dotacions.

A la C-17, a l'altura de Tagamanent, també hi ha hagut una inundació per la pluja i el vent, cosa que ha obligat a tallar la via en tots dos sentits durant uns minuts i ha provocat cues de mitja hora.

Alguns dels registres de pluja acumulada destacats, segons l'SMC, han estat els 42,4 de Tremp; 36,7 a Sant Romà d'Abella; 27,8 a Navata; 25,9 a Vila-rodona i 22,5 a la Vall d'en Bas.