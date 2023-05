Dani Alves / Arxiu

El 30 de desembre del 2022 va ser la data en què Dani Alves hauria presumptament comès una agressió sexual a Sutton , una discoteca de Barcelona . És per això que l'exfutbolista fa quatre mesos que és a la presó després d'haver fet diverses declaracions, diferents cada vegada, per la qual cosa la seva credibilitat ha quedat minvada.

El Diari ARA ha comentat les imatges que van registrar les càmeres de seguretat d'aquell dia. "Dani Alves va ser el primer a sortir del bany. [...] Surt després una noia del bany on havien estat tots dos i on ella asseguraria, poc després, que Alves l'havia violat ", assegura el medi català. A continuació, es pot el moment en què la denunciant es dirigeix cap a la seva cosina per dir-li que era moment de marxar, però després comença a plorar.

La suposada víctima es queixa assenyalant-se el genoll, on l'informe mèdic va apuntar que tenia una ferida. "Ella no deixa de plorar durant tota l'estona", afegeix. A més, també descriu quan la víctima "està d'esquena al futbolista, però ell li agafa la mà, se la emporta als genitals i la noia se la treu de cop". A més d'un altre moment on Alves "abaixa la mà al cul de la noia".