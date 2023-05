Estudiants durant una prova d'EBAU recent. Foto: Europa Press

La meitat dels alumnes que desitgen estudiar en una universitat pública no aconsegueixen treure la nota que necessiten per estudiar el grau en qüestió . Així ho reflecteix una enquesta realitzada per l'agència d'estudis educoWay entre 500 joves de tot Espanya entre 18 i 24 anys , publicada amb motiu de l'Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (EBAU) que es farà properament.

"Una gran part de les carreres més demandades avui dia són les que tenen les notes de tall més elevades. Els qui s'ho poden permetre econòmicament recorren a una universitat privada, però els seus elevats costos no estan a l'abast de qualsevol, i molts joves han de renunciar a estudiar allò que desitjarien, cosa que els provoca un alt grau de frustració", sosté el CEO d'educoWay, Jose Abedín.

En aquest sentit, l'enquesta revela que un 23% dels alumnes universitaris considera "totalment encertada" la decisió presa respecte als seus estudis, mentre que un 48% se'n penedeix o té dubtes respecte a la seva elecció.

L'estudi assenyala que això es pot atribuir, en part, "a la manca d'una orientació adequada durant les etapes educatives prèvies", ja que un de cada tres joves afirma haver rebut una orientació universitària adequada. A més, apunta que un de cada quatre alumnes de Batxillerat "tenia totalment clar què volia estudiar i en quin centre universitari desitjava fer-ho".

"Aquesta manca d'informació i orientació pot influir en les decisions universitàries dels estudiants i fer que se sentin insatisfets amb les eleccions acadèmiques. És fonamental millorar els recursos d'orientació i proporcionar als alumnes una visió més completa de les diferents opcions educatives disponibles , perquè puguin prendre decisions més encertades i trobar un camí que s?ajusti millor a les seves necessitats i metes", afirma Abedín.

Així mateix, la investigació ha identificat un "gran desconeixement" respecte a l'alternativa d'estudiar a Europa, on moltes universitats públiques "no exigeixen nota de tall i hi ha una possibilitat real d'accedir a graus que s'han pogut quedar fora del seu abast per la nota de l'EBAU".

En aquest sentit, el 77% dels alumnes enquestats no hauria descartat la idea d'estudiar fora d'Espanya si hagués conegut l'existència de beques i ajuts econòmics que, fins i tot, poden oferir la possibilitat de cursar tota la carrera de manera gratuïta.

"És fonamental que es dugui a terme una tasca molt més exhaustiva als centres educatius i instituts de tot el país perquè els nostres joves coneguin a fons totes les alternatives que tenen davant seu. Avui dia hi ha molts canals, fins i tot digitals, per organitzar trobades informatius i que cap alumne hagi de triar el futur des del desconeixement", subratlla el CEO d'educoWay.

Els països de destinació més demandats pels alumnes espanyols són els Països Baixos, Dinamarca, Irlanda i Bèlgica, i entre els graus més sol·licitats hi ha les enginyeries, els estudis de negocis internacionals, la psicologia i la medicina.