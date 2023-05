Al Regne Unit, país coamfitrió del certamen amb Ucraïna, va aconseguir una audiència rècord en la seva emissió per BBC One, amb més de 9,9 milions d'espectadors i un 63% de quota. Per la seva banda, la retransmissió a La 1 de TVE va sumar gairebé 5 milions de persones i un 39,7% de share.