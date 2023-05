Tina Turner @ep

La causa de la mort de Tina Turner s'ha revelat un dia després de la mort. La icona de la música va morir el 24 de maig per causes naturals, va dir el representant dijous. Tenia 83 anys.

Tina Turner va lluitar contra el càncer intestinal, insuficiència renal ia més va patir pressió arterial alta durant més de quatre dècades.

Els representants de la intèrpret de Proud Mary van confirmar a Daily Mail que Tina Turner va morir per causes naturals.

Turner va morir a la seva mansió de 76 milions de dòlars a Küsnacht, prop de Zuric, Suïssa. El seu representant va revelar prèviament que havia estat lluitant contra una “llarga malaltia”, però no va revelar més detalls.

“Amb gran tristesa anunciem la mort de Tina Turner”, va dir el portaveu en un comunicat a Instagram en aquell moment. “Amb la seva música i la seva il·limitada passió per la vida, va captivar milions de fanàtics a tot el món i va inspirar les estrelles del demà”, va afegir.

“Avui acomiadem una estimada amiga que ens deixa a tots la seva obra més gran: la seva música. Tota la nostra més sincera compassió està amb la família. Tina, t'estranyarem molt”, va concloure el publicista.

Encara que la mort de Turner va ser un xoc per a les estrelles de tot el món, els problemes de salut de la Reina del Rock 'n' Roll no van ser completament inesperats.

La cantant de “Proud Mary” va admetre només dos mesos abans de la seva mort que estava en “gran perill” a causa de la seva batalla contra la malaltia renal. “Els meus ronyons són víctimes de no haver atès la meva pressió arterial alta per la qual hauria d'haver estat tractada amb medicina convencional”, va compartir a Instagram el 9 de març.

“M'he posat en gran perill en negar-me a enfrontar la realitat que necessito una teràpia diària i de per vida amb medicaments. Durant massa temps vaig creure que el meu cos era un bastió intocable i indestructible” , va afegir.

Dos anys abans, Turner va revelar en un llargmetratge documental, titulat “Tina”, que havia estat bregant amb una sèrie de problemes de salut física i mental al llarg dels anys.

La cantant de "Proud Mary" va compartir que li havien diagnosticat una forma de trastorn d'estrès posttraumàtic per l'abús domèstic que va patir durant el matrimoni amb el seu primer marit i company musical, Ike Turner. “Vaig tenir una vida abusiva, no hi ha cap altra manera d'explicar la història. és una realitat -És una veritat. Això és el que tens, així que ho has d'acceptar”, va dir la Tina en aquell moment.

La cantant de "We Don't Need Another Hero" també va dir que una vegada va intentar escapar d'Ike amb una sobredosi de pastilles per dormir el 1968.

“Tina” també va parlar sobre el vessament cerebral de la guanyadora del Grammy el 2013, tres mesos després del seu segon matrimoni amb Erwin Bach, la seva batalla contra el càncer intestinal el 2016 i la insuficiència renal el 2017.