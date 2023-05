Amiant a cobertes / @EP

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha fet pública la convocatòria per als ajuts dirigits a l'eliminació de residus de materials d'aïllament i construcció que continguin amiant, així com a la instal·lació de sistemes d'autoconsum fotovoltaic a cobertes afectades. El període de temps per presentar sol·licituds és de dos mesos.



La convocatòria es divideix en dues línies d'acció . La primera línia compta amb una assignació de 10 milions dʻeuros destinats a la retirada de residus de materials dʻaïllament i construcció que continguin amiant en habitatges particulars. Aquests ajuts estan disponibles tant per a persones físiques com jurídiques, tant públiques com privades, així com per a comunitats de veïns.

Fins ara, les ajudes per a la retirada d'amiant estaven dirigides exclusivament a particulars . Tot i això, la convocatòria de 2023 presenta una novetat important en destinar una segona línia de finançament, amb un total de 40 milions d'euros , per a l'extracció i gestió de l'amiant, seguida de la instal·lació de panells d'autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes. Aquesta línia està dirigida a edificis que allotgin o hagin allotjat prèviament activitats econòmiques, com ara indústries, comerços o explotacions agràries.

Per oferir informació i resoldre qualsevol consulta, l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha creat un lloc web específic amb les bases de la convocatòria i detalls addicionals.

EL PROGRAMA 'AMIANT PER PLAQUES'

La convocatòria actual forma part del programa "Amiant per plaques" , iniciativa promoguda pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en el marc del Pla nacional per a l'eradicació de l'amiant a Catalunya, aprovat el 21 de març passat.

Aquest programa ha estat dissenyat com un instrument dinàmic que durà a terme les seves accions durant el període 2023-2032.

L'AMIANT ES CULA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

L' amiant ha estat durant molt de temps una substància àmpliament utilitzada en diversos sectors industrials i de la construcció degut a les seves propietats úniques. Tot i això, el seu impacte en la salut humana ha estat devastador. A mesura que s'han acumulat evidències científiques, cada vegada s'ha tornat més evident que l'amiant és extremadament perillós i pot causar malalties greus i fins i tot mortals.

De fet, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la primera sentència que atribueix la mort d'un extreballador del Metro de Barcelona a l'exposició a l'amiant al lloc de treball.

La sentència desestima el recurs amb què Ferrocarril Metropolità de Barcelona va intentar anul·lar la sentència del Jutjat Social 8 de Barcelona que al juliol va estimar la demanda va reconèixer que la mort del treballador va ser per malaltia professional.

En concret, el primer jutjat va estimar la demanda que reclamava que la prestació de viduïtat concedida a la dona del treballador es reconegués com a derivada de malaltia professional.

El despatx d'advocats Col·lectiu Ronda , que ha impulsat el cas, ha recordat en un comunicat aquest dijous que la sentència ara validada pel TSJC ha indicat que el contacte continuat amb l'amiant a túnels, vagons i tallers ha estat "amb gairebé absoluta certesa La causa del mesotelioma pleural pel qual el treballador va morir el 2019.

L'home havia treballat per al Metro des del 1988 fins al 2008, primer com a auxiliar tècnic en instal·lacions elèctriques i més endavant com a especialista del servei digital de veu i dades.