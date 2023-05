Cotxe de la Cultura i la Lectura / rENFE

Renfe denomina temporalment el ‘Cotxe del Silenci’ de l’AVE com a ‘Cotxe del Silenci i la Lectura’, en el marc del Tren de la Cultura i coincidint amb les dates de celebració de la Fira del Llibre de Madrid. L’objectiu és recordar als clients que hi disposen d’un espai reservat per gaudir del silenci i dels llibres durant el viatge.

D’aquesta manera, els AVE comptaran amb un ‘Cotxe del Silenci i la Lectura’, perquè els viatgers puguin gaudir d’un viatge relaxat i concentrats en els seus llibres, en un ambient tranquil.

El ‘Cotxe del Silenci i la Lectura’, que no té cost afegit, manté unes normes com no poder parlar per telèfon mòbil, usar els auriculars per escoltar àudio o vídeo (sempre a un volum que no molesti a la resta), silenciar tots els dispositius electrònics i respectar el silenci.

En aquest cotxe, a més, no es presta el servei de bar mòbil, no poden viatjar menors de 14 anys ni mascotes, no es comercialitza en grups, només s’emeten els missatges de megafonia imprescindibles i, amb la finalitat de mantenir un ambient relaxat, es rebaixa la intensitat de la il·luminació sempre que sigui possible.

TREN OFICIAL DE LA FIRA DEL LLIBRE DE MADRID

Renfe és Tren Oficial de la Fira del Llibre de Madrid i promociona la cultura espanyola apropant-la a les persones a través dels seus trens pels diferents territoris del país.

L’acord de col·laboració entre Renfe i la Fira del Llibre té com a objecte promocionar de manera conjunta la ciutat de Madrid com a destinació cultural, dins del marc de la 82a edició de la Fira del Llibre que se celebra des d’avui i fins al pròxim 11 de juny; de la mateixa forma que fomentar i promoure la utilització dels trens AVE, Alvia, Euromed i Intercity, a través del Tren de la Cultura de Renfe.

Així, es proporciona a tots els expositors registrats a la 82a edició de la Fira del Llibre de Madrid, un 15% de descompte sobre el preu de venda dels bitllets de trens AVE, Alvia, Euromed i Intercity de recorregut nacional, en qualsevol de les opcions triades que estiguin disponibles (Básico, Elige, Elige Confort i Prémium), excloent-hi els possibles complements.

Renfe també tindrà presència a la Fira del Llibre de Madrid amb una “Àrea de Descans” que estarà situada al Passeig de Cotxes del Parc del Retiro, perquè els visitants hi puguin seure i agafar forces per gaudir d’un dels esdeveniments culturals populars més importants del país.

La Fira del Llibre de Madrid estrena enguany nova identitat visual en homenatge al Parc del Retiro, ubicació natural que l’acull durant 17 dies, una imatge que representa un llibre i la natura. Tota l’organització de la Fira i els expositors són sostenibles en favor del medi ambient, com ho són els trens de Renfe, el mitjà de transport més sostenible per arribar a la ciutat de Madrid.