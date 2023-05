Banc d'aliments / Arxiu

Els bancs d'aliments alerten que la pobresa alimentària es continua cronificant el 2023: a Catalunya hi ha 235.191 persones que necessiten ajuda per cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació, segons les dades recollides durant el primer trimestre de l'any.

Per fer front a aquesta situació, la Fundació ”la Caixa” i CaixaBank han impulsat la quarta edició de la campanya solidària 'Cap llar sense aliments' que compta amb una aportació inicial d'un milió d'euros, informa la fundació en un comunicat.

Ha alertat que a Barcelona i Girona ha augmentat el nombre de persones ateses respecte al desembre del 2022: el Banc dels Aliments de Barcelona reporta un increment trimestral de beneficiaris del 0,7%, amb 138.103 persones ateses, ia Girona ha crescut un 5,5%, fins a 38.354 persones.

Nombre de persones ateses als bancs d'aliments 2022 2023 (1r trimestre) Barcelona 137.123 138.103 Tarragona 37.651 37.651 Girona 36.364 38.354 Lleida 27.090 21.083 CATALUNYA 238.228 235.191

En l'àmbit estatal, la cronificació de la pobresa alimentària també s'estén per tot el territori, segons la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL), que alerta que se segueix atenent més d'1,2 milions de persones.

Fins al 7 de juliol es poden fer donacions a través de Bizum 38014, la xarxa de caixers automàtics de CaixaBank, la plataforma de banca digital CaixaBankNow i la pàgina web caixabank.es per als donants que no siguin clients de l'entitat.

DIFICULTATS A NIVELL ESTATAL

Les dades arriben en un moment en què els bancs d'aliments també tenen grans dificultats a l'hora d'abastir-se. L'escalada de preus provoca que cada vegada rebin menys donacions i excedents als magatzems, motiu pel qual el Banc dels Aliments s'ha vist obligat a reduir en gairebé un 20% el lot d'aliments que reparteix a Catalunya.

"La situació que tenim en aquests moments és de tensió per una demanda d'ajuda que no baixa i una disponibilitat d'aliments sensiblement inferior a la que fins ara teníem. Tenim menys aliments, en primer lloc, per la situació del mercat d'aquests productes , amb uns increments de preus disparats i una situació climàtica que ho agreuja. El resultat és que actualment distribuïm un 20 % menys d'aliments", sosté el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó-Vilas , que subratlla l'estat de gran preocupació a el que hi ha l'entitat.