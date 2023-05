Catalunya press antifrau

L' Oficina Antifrau de Catalunya ha tingut un precedent històric a nivell estatal per protegir els drets d'una treballadora interina que va denunciar casos de corrupció al seu entorn laboral. Aquesta resolució va tenir lloc a l'Administració pública de la província de Barcelona i assegura que la interina no enfrontarà conseqüències negatives per la seva denúncia de mala praxi a la feina.

Segons la Directiva Whistleblower 2019/1937 de la Unió Europea, hi ha un marc jurícid que assegura la protecció dels que informen sobre violacions al Dret de la UE, així com als seus familiars i empreses relacionades.

A més, a la resolució també hi ha influït la Llei 2/2023, aprovada el 20 de febrer, la qual regula la protecció d'individus que reportin violacions normatives i lluitin contra la corrupció. Aquesta recent legislació prohibeix de manera explícita les represàlies i amenaces cap a aquells que denunciïn o informin sobre una infracció actual o potencial.

Les represàlies comprenen la suspensió del contracte laboral, l'acomiadament, qualsevol forma de dany i avaluacions negatives en relació amb el rendiment laboral o professional.

Pel que fa al cas en qüestió, la treballadora interina va presentar una denúncia sobre presumptes irregularitats en el procés de nomenament de funcionaris interins per part de l'entitat local. Va argumentar que no s'havien proporcionat les proves adequades de les circumstàncies d'urgència i d'excepcionalitat necessàries. A més, també va assenyalar altres assumptes relacionats amb la contractació de personal.

Segons l'advocat especialitzat en protecció de denunciants, Josep Jover, en declaracions a Diario16 , a partir d'ara la treballadora interina comptarà amb certs drets, com l'accés a la justícia gratuïta i l'assistència psicològica. A més, estarà protegida contra l'acomiadament i l'administració pública no podrà assignar-li tasques en companyia de col·legues amb què hagi tingut conflictes previs. La resolució és definitiva i no admet cap recurs en contra seu, d'acord amb el que estableix la Directiva corresponent.

Aquesta normativa ha de ser aplicada a totes les administracions i entitats públiques, així com a empreses privades que comptin amb una plantilla de 50 empleats o més, o que compleixin amb certs criteris establerts en la legislació de prevenció del blanqueig de capitals.

En l'actualitat, hi ha únicament dues bústies de denúncies públiques reconegudes, la de l'Agència Antifrau de Catalunya i la de la Comunitat Valenciana. A més d'aquestes, també s'han de tenir en compte diverses bústies privades, com la d'ASPERTIC-VIADENÚNCIA, entre d'altres.

Després de presentar la denúncia, la treballadora interina va explicar que havia patit assetjament laboral, situació que també va ser comunicada a la Inspecció de Treball. A més, va afirmar haver estat objecte de represàlies específiques en relació amb la seva participació en un procés d'estabilització de places, on se li van negar de manera injustificada les certificacions necessàries per donar suport als seus mèrits, tal com s'establia a les bases del procés de selecció. Això va conduir a un càlcul arbitrari i irraonable dels seus mèrits, sense tenir en compte períodes de servei i responsabilitats exercides.

La treballadora interina també va ressaltar l?existència d?un favoritisme injustificat en els mèrits d?una altra candidata, cosa que li va impedir participar en el procés d? estabilització d?ocupació . Això va ser perquè va ser la persona que va destapar el cas, segons ella.

Segons el mitjà ja esmentat, la resolució de l'Oficina Antifrau de Catalunya va confirmar, mitjançant fonts públiques relacionades amb la convocatòria del procés dut a terme per l'entitat local, les discrepàncies en la puntuació atorgada durant el procés d'estabilització, tal com havia denunciat prèviament la treballadora interina. Aquestes diferències van ser considerades com un perjudici directe i conseqüència de les accions de represàlia. Des de l'emissió d'aquesta resolució, la denunciant està protegida i abonada per les autoritats competents.