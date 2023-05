Un cartell de la iniciativa solidària. Foto: Mercadona

Mercadona se suma a l'operació quilo organitzada per la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (Fesbal) que es fa aquesta setmana, entre el 29 de maig i el 4 de juny, amb l'objectiu d'animar els clients a participar en aquest esdeveniment solidari . posant a disposició d'aquesta campanya els seus punts de venda per a la recaptació de fons .

En concret, segons una nota de premsa enviada per la companyia, a la província de Sevilla hi participen 69 botigues de Mercadona, on els clients poden fer donacions monetàries, múltiple d'un euro, en el moment de la compra en passar per caixa.

Així mateix, les quantitats donades es transformaran en aliments a lliurar al Banc d'Aliments de Sevilla, els responsables del qual decidiran exactament el tipus de producte que necessiten, així com la quantitat i moment del lliurament per cobrir de manera més eficient les necessitats reals dels usuaris finals que atenen.

La companyia ha recordat que el 2022 va donar 25.100 tones de productes de primera necessitat a més de 550 menjadors socials i 60 bancs d'aliments i altres entitats benèfiques amb què col·labora a Espanya i Portugal. Aquesta quantitat va significar un augment del 22% de les aportacions respecte al 2021. D'aquesta quantitat, més de 4.100 tones d'aliments van ser donades a les 140 entitats i associacions benèfiques amb què la companyia col·labora a Andalusia.

A més, els clients també van col·laborar en diferents iniciatives solidàries organitzades al llarg del passat any. Entre aquestes, destaca la participació d'aquests a la Gran Recollida d'Aliments organitzada per Fesbal que va tenir lloc del 25 de novembre al 6 de desembre, on, gràcies a la solidaritat dels clients i de Mercadona, que va sumar el 10% de la recaptació a aquesta iniciativa solidària, es va aconseguir recaptar més de 3,5 milions d'euros que els Bancs d'Aliments participants estan transformant al llarg d'aquest any 2023 en els productes de primera necessitat que realment necessiten per a l'atenció de les entitats i usuaris finals