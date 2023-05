Foto: Europa Press

La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) presentarà el proper dijous 1 de juny la seva Instrucció sobre els abusos sexuals de menors i persones vulnerables, que va ser publicada el passat 9 de maig, i amb què els bisbes busquen "reforçar el compromís institucional i normatiu de l'Església catòlica a Espanya per prevenir i afrontar els abusos contra els menors", així com “garantir una manera de procedir unitari a tot el territori de la CEE”.

La presentació del document tindrà a partir de les 16:30 hores a l'Edifici Sedes Sapientiae, de la CEE, i al costat del mateix es donarà a conèixer també l' informe Per donar llum. L'acte començarà amb la intervenció del secretari general i portaveu de la CEE, Francisco César García Magán.

Posteriorment, el coordinador del Servei de Coordinació i Assessorament de les oficines de protecció de menors, Jesús Rodríguez Torrente, presentarà el protocol marc de prevenció i actuació en cas d'abusos; i, a continuació, presentarà la instrucció sobre abusos, juntament amb Carlos López i Carlos Morán. Per concloure l'acte, el secretari general dels bisbes, juntament amb el director de l'oficina d'informació, José Gabriel Vera, donaran a conèixer l'informe Per donar llum sobre el mateix tema.

En la instrucció sobre abusos sexuals a menors que presentaran dijous que ve, els prelats reafirmen "el principi de col·laboració amb la justícia secular" i es comprometen a "encoratjar" les víctimes a denunciar davant les autoritats estatals, "sense excloure la possibilitat de que la pròpia diòcesi o l'institut pugui, si escau, personar-se en el procés penal corresponent.

Així mateix, entre altres normes, els bisbes indiquen que el trasllat d'un sacerdot acusat d'abusos sexuals a menors "no és en principi una mesura cautelar suficient" i aconsella tenir en compte "circumstàncies" com "si l'acusat exerceix o no una activitat pastoral" que impliqui contacte amb menors, si es tracta d'una denúncia sobre fets recents o llunyans en el temps o si els fets han estat admesos pel mateix acusat”.

El text va ser aprovat a la darrera assemblea plenària de la CEE i es tracta d'un decret general que ja va ser aprovat pels bisbes i que es va enviar a la Santa Seu, i que ara han donat llum verda "en forma d'instrucció".

A més, en aprovar-lo com a instrucció per a l'Església a Espanya, els bisbes han afegit les noves disposicions establertes pel text definitiu de Vos estis Lux mundi , que va ser aprovat pel Papa Francesc.