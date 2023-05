Lluís Llongueras / @EP

El perruquer català Lluís Llongueras ha mort aquest dilluns als 87 anys , segons han informat a Europa Press fonts coneixedores.

Llongueras (Esparreguera, 1936) es va establir amb negoci propi el 1958 a Barcelona , des d'on es va expandir a diverses ciutats del món, i el 1972 va obrir el primer saló de perruqueria unisex d'Espanya.

Ha creat diverses franquícies a acadèmies i establiments de perruqueria i ha escrit diversos llibres professionals i una biografia de Salvador Dalí 'Tot Dalí', i va rebre el 2000 la Creu de Sant Jordi i el 2008 la Medalla President Macià.

LA INFLUÈNCIA D'UN ICÒNIC PERRUQUER

En el món de la perruqueria, hi ha figures que deixen una petjada inesborrable i es converteixen en veritables referents. Un d'aquests noms és el de Lluís Llongueras, un reconegut perruquer català que ha deixat la seva marca en la indústria al llarg de dècades. El seu talent innat, el seu estil distintiu i la seva indestructible passió per la bellesa capil·lar ho han convertit en una figura influent, no sols a Espanya, sinó a tot el món. En aquest article, explorarem la vida i la carrera de Lluís Llongueras, així com el seu impacte durador en la indústria de la perruqueria.

Lluís Llongueras va néixer el 21 d'abril de 1936 en el municipi d'Esparreguera, Barcelona. Als 15 anys, va començar a treballar en una perruqueria local i aviat va descobrir la seva passió per transformar el cabell i realçar la bellesa de les persones. Les seves habilitats es van perfeccionar ràpidament i en poc temps es va adonar que el seu futur estava en el món de la perruqueria.

A mesura que Llongueras avançava en la seva carrera, va començar a desenvolupar el seu estil característic que el diferenciaria d'altres perruquers de l'època. Va experimentar amb corts audaces i tècniques innovadores, fusionant art i moda en cadascun dels seus treballs. La seva creativitat i visió avantguardista ho van portar a convertir-se en un referent en el món de la perruqueria.

En 1965, Lluís Llongueras va obrir el seu primer saló de bellesa a Barcelona, ​​que es va convertir ràpidament en un punt de referència per a aquells que buscaven un estil únic i avantguardista. El seu talent i el seu enfocament centrat en el client li van permetre atreure a una clientela fidel i diversa, incloent-hi celebritats i personalitats influents.

A mesura que la seva reputació creixia, Lluís Llongueras es va aventurar més enllà de les fronteres d'Espanya i va portar el seu talent a l'àmbit internacional. Va obrir salons en ciutats com París, Buenos Aires i Nova York, expandint la seva influència i compartint la seva visió de la bellesa en diferents cultures. El seu nom es va fer sinònim d'elegància i estil a tot el món.