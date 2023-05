Un nen realitza els deures a la seva habitació / @EP

Els alumnes catalans de 4t de Primària --9 anys-- són els que més han empitjorat en comprensió lectora, quedant-se un curs darrere d'Astúries, segons la darrera avaluació PIRLS 2021 respecte a la del 2016, realitzada per l'Associació Internacional per a la Avaluació del rendiment educatiu (IEA).

L'informe general evidencia un descens de set punts a Espanya, fins a 521, en el marc d'una tendència de rendiment a la baixa a causa de la pandèmia, i aquest dilluns, 29 de maig, s'han donat a conèixer les dades de les set comunitats espanyoles participants al costat de Ceuta i Melilla.

Catalunya és la regió que més punts perd respecte al 2016, un total de 15 fins als 507 en el rendiment mitjà en lectura, i només supera Melilla (499) i Ceuta (498). La IEA estableix que una diferència de 40 punts suposa un curs, per la qual cosa, d'acord amb aquestes dades, els nens catalans en tindrien un de retard respecte als asturians en comprensió lectora. A més, es col·loca al nivell de països com Turquia i Bèlgica, i per sota d'Israel.

La Comunitat de Madrid, amb 539 punts, és la segona que més empitjora el rendiment (-10). També baixen Castella i Lleó, que es queda amb 538 punts (-8), i Andalusia, fins a 425 (-2).

El Principat d'Astúries, per la seva banda, puja 2 punts i arriba als 550, mentre que les Canàries puja 5 punts, fins a 510, però respecte al 2011 --la resta respecte al 2016--. A més, Navarra, que participava per primera vegada a l'avaluació igual que Ceuta i Melilla, ha aconseguit 524 punts.

En ordre de puntuació , lidera Astúries seguida de Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, Navarra, Andalusia, Canàries, Catalunya, Melilla i Ceuta. Només les tres primeres superen la mitjana de l'OCDE (533) i de la UE (528).

Aquestes mateixes se situen per sobre de la mitjana d'Espanya (521), mentre que les quatre últimes, les Canàries, Catalunya, Melilla i Ceuta es queden "significativament per sota", segons adverteix l'informe.

NIVELL AVANÇAT I EDUCACIÓ DELS PARES

L'estudi també precisa que comunitats autònomes on es troben els percentatges més alts d'alumnat al nivell avançat són Astúries (11%) i Comunitat de Madrid (8%), corresponent els percentatges més baixos a les ciutats autònomes de Melilla (3 %) i Ceuta (2%). Només Astúries arriba al nivell de l'OCDE.

Si s'atén el percentatge d'alumnat a nivell molt baix, els percentatges més baixos es donen a Astúries (2 %), Castella i Lleó (2 %) i Comunitat de Madrid (3%), mentre que els més elevats són els de Catalunya (6%), Ceuta (8%) i Melilla (8%).

D'altra banda, l'informe indica que les diferències en el rendiment en compressió lectora, entre els nivells educatius alt i baix dels pares, també són "significatives" a les comunitats i ciutats autònomes espanyoles.

Les diferències més elevades s'observen a la Comunitat de Madrid, Castella i Lleó i Navarra, si bé no sobrepassen en cap cas els 65 punts i, per tant, mostren millors signes d'equitat que bona part dels països seleccionats, encara que pitjor que a Espanya en conjunt. D'altra banda, es pot veure que les diferències més baixes entre els nivells alt i baix s'observen a Ceuta, Canàries i Melilla.

Entre les comunitats autònomes , al nivell educatiu més alt, Astúries, Castella i Lleó i Madrid obtenen les puntuacions mitjanes més altes, per sobre dels 550 punts significativament per sobre de la puntuació mitjana d'Espanya. Les puntuacions més baixes en aquest nivell educatiu es donen a Ceuta i Melilla, totes dues ciutats amb 519 punts, assenyala l'informe PIRLS.