ANDALUSIA.-Màlaga.- Manu Sánchez i en la seva obra teatral de comèdia El Buen Dictador

Amb una serenitat admirable, l'humorista andalús Manu Sánchez ha revelat l'audiència de Canal Sur que pateix càncer. "Hem celebrat moltes coses junts, hem rigut i continuarem fent-ho per molt de temps però ara toca parar una mica", ha començat dient Sánchez.

L'humorista ha volgut explicar a la seva audiència per què no estarà present en les properes entregues del programa que presenta a Canal Sur: "Veureu que durant un temps no em podré treure el cap cada dissabte a Terra de Talent perquè el 19 d'abril passat em van diagnosticar càncer", ha afirmat davant Juan y Medio .

Des que li van fer el diagnòstic, Sánchez ha passat unes setmanes molt dures: "És inevitable tenir por". Tot i això, tot i afirmar que té "por, un montó", també explica que té "moltes més coses que s'estan menjant a la por amb patates".

Manu Sánchez ha volgut fer l'anunci per ajudar altres persones: "Li passa a molta gent i per això crec que és bo explicar-ho i normalitzar-ho", ha sentenciat.