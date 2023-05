Una dona ha donat a llum aquesta tarda en un carrer del districte de Villaverde de Madrid gràcies a l'ajuda d'una infermera, ha informat Europa Press una portaveu d'Emergències Madrid.

L'inesperada aturada ha passat al carrer la Vila Joiosa número 85. La dona, de 28 anys, va trencar aigües i va començar les contraccions sense temps per reaccionar . Per allà casualment passava una infermera, que va ajudar la dona, que li quedava poc per sortir de comptes.

Un cop avisats per un veïns, fins al lloc van acudir els sanitaris del Samur-Protecció Civil, que han tallat el cordó umbilical. Tant la mare com la filla estan en bon estat de salut i han estat traslladades a la Maternitat de l'Hospital 12 d'octubre.