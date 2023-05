L'Acadèmia Llatina de l'Enregistrament ha anunciat que Laura Pausini serà la Persona de l'Any 2023 dels premis Grammy Llatí per “la seva carrera com a artista multifacètica i multilingüe, així com pel seu compromís continu de donar suport a les causes de justícia social”.

Arxiu - La cantant Laura Pausini - José Oliva - Europa Press - Arxiu

"Laura Pausini és una de les artistes més talentoses i estimades de la seva generació el compromís de les quals amb grans causes és exemplar. Al llarg de les seves més de tres dècades de carrera la seva extraordinària veu continua trencant barreres a través d'idiomes i gèneres, captivant audiències en tothom”, ha assenyalat Manuel Abud, CEO de l'Acadèmia Llatina de l'Enregistrament. "

Per part seva, Pausini ha assegurat estar "sumament honrada de rebre aquest increïble reconeixement" per part de l'Acadèmia Llatina de l'Enregistrament. "Ser nomenada Persona de l'Any en aquest moment quan estic celebrant 30 anys de carrera és una cosa que encara no puc descriure, només puc sentir un profund agraïment per l'Acadèmia Llatina i els seus membres", ha afirmat la cantant italiana.

Pausini també ha agraït el guardó als seus "col·legues, que sempre han rebut amb els braços oberts, però, sobretot, a l'estimat públic que ha fet d'un somni nascut a un poble a Itàlia una bonica realitat".

"L'idioma espanyol m'ha obert les portes des de molt jove, m'ha fet sentir com a casa, m'ha inspirat a seguir endavant ia explorar i viure la música sense barreres ni límits. Dir avui que rebré aquest important reconeixement m'omple de molt d'orgull , d'alegria, de forces per seguir fent passos forts i d'inspirar la nova generació d'artistes que realcen la música que porten dins del seu cor", ha apuntat Pausini.

MÉS DE 70 MILIONS DISCOS VENUTS



Laura Pausini ha publicat èxits mundials en sis idiomes diferents, fins i tot al mercat de parla hispana, per al qual va llançar el seu primer àlbum el 1994. Ha venut més de 70 milions d'àlbums a tot el món i el 2023 celebra 30 anys a la indústria de la música.

A més dels seus èxits professionals, també ha utilitzat la seva plataforma per recolzar esforços filantròpics i humanitaris relacionats amb la igualtat per a les dones i les persones LGBTQ+, la fam, la pobresa, el canvi climàtic, així com per donar suport a entitats que combaten la violència contra les dones.

PREMI HUMANITARI I OSCAR



Pausini ha estat reconeguda amb el Premi Humanitari Starlite, el Premi Humanitari Global Gift, i va ser nomenada Persona de l'Any pels Premis Diversity Media pel seu suport a la comunitat LGBTQ+. El 1995, va escriure i publicar 'Il mondo che vorrei/El món que vaig somiar' per a UNICEF i va ser nomenada portaveu de LILA, Lliga Italiana per a la lluita contra la SIDA, el 2004.

El 2014 també va ser nomenada Ambaixadora de Bona Voluntat del World Food Programme i ha organitzat i participat en concerts que van portar ajuda a àrees afectades per desastres naturals a Xile, Perú, Beirut i Itàlia. El 2021, va guanyar el Globus d'Or a la Millor Cançó Original per 'Io Sì (Seen)', que va escriure juntament amb Diane Warren per a la pel·lícula 'La vita davanti a sé'. La cançó també li va valer una nominació a l'Oscar.

Pausini serà homenatjada en una gala especial durant la Setmana del Latin GRAMMY 2023 a Sevilla, Espanya. La Persona de l'Any de l'Acadèmia Llatina de l'Enregistrament reconeix els músics i els seus èxits artístics a la indústria de la música llatina, així com els seus esforços humanitaris.

Els artistes prèviament homenatjats són Marco Antonio Solís (2022), Rubén Blades (2021), Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017), Marc Anthony (2016), Roberto Carlos (2015), Joan Manuel Serrat (2014), Miguel Bosé (2013), Caetano Veloso (2012), Shakira (2011), Plàcido Domingo (2010), Juan Gabriel (2009), Glòria Estefan (2008), Juan Luis Guerra (2007), Ricky Martin (2006) , José José (2005), Carlos Santana (2004), Gilberto Gil (2003), Vicente Fernández (2002), Julio Iglesias (2001) i Emilio Estefan (2000).