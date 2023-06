Un alumne a una de les proves de l'EBAU. Foto: Europa Press

El Ministeri d'Educació i Formació Professional ha decidit paralitzar l'aprovació del reial decret de la nova Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (EBAU) , la implantació del qual començaria el curs 2023-2024, després que el president del Govern , Pedro Sánchez, hagi anunciat la convocatòria anticipada d'eleccions generals i la dissolució de les Corts.

El Departament que dirigeix Pilar Alegría, segons han informat a Europa Press fonts d'aquest Ministeri, ha decidit paralitzar l'aprovació del decret per "responsabilitat", en entendre que és "més lògic" que el tiri endavant el nou Govern, sigui quin sigui.

El secretari d´Estat d´Educació, José Manuel Bar, ha traslladat la decisió al secretari General d´Universitats, José Manuel Pingarrón, i als rectors de les universitats espanyoles (CRUE) durant una reunió celebrada aquest dimecres.

Abans de finalitzar la Legislatura, el Ministeri deixarà "completament acabada" la tramitació del reial decret de la nova prova d'accés a la Universitat, que en aquests moments és a l'Oficina de Qualitat Normativa i haurà de passar pel Consell d'Estat. Encara que el decret estarà llest abans de les eleccions, no passarà pel Consell de Ministres, per la qual cosa el nou Govern en podrà disposar per aprovar-lo quan prengui possessió.

La implantació del nou model de la prova d'accés a la Universitat estava prevista per al curs 2023-2024 per, després d'un període de transitorietat, estar definitivament implantada el juny del 2028.

Al projecte de reial decret pel qual es regulen les característiques bàsiques de la prova d'accés a la Universitat per al curs 2023-2024 i s'estableix el procediment de càlcul de la qualificació d'accés, publicat el mes de febrer passat, el Ministeri d'Educació i Formació Professional va eliminar la prova de maduresa i les preguntes tipus test que inicialment tenia previstes per a aquesta nova prova.

Així mateix, Educació augmentava el temps de realització dels exercicis a la nova prova, passant de 90 minuts a 105 minuts, ja que, segons justificava el Departament dirigit per PilarAlegría, "es té en compte la lectura de l'exercici, la seva anàlisi i producció" .

Un altre dels canvis que inclou el projecte de reial decret és que els alumnes, en el moment de matricular-se a la prova d'accés, triaran entre examinar-se d'Història d'Espanya o Història de la Filosofia. A més, a les comunitats amb llengua cooficial s'hi afegeix un examen de llengua pròpia.