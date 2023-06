Un nen d'1 any a l'estat de Washington (Estats Units) va morir la setmana passada després de romandre dins d'un automòbil durant nou hores mentre la mare adoptiva del nen entrava a treballar un torn a un hospital local de Washington, segons informa People.

Hospital on ha passat la tragèdia - GOOGLE MAPS

La mare adoptiva del nen suposadament es va oblidar del nen a l'automòbil quan va arribar a l'Hospital Good Samaritan a Puyallup, Washington, per treballar un torn dimecres passat.



El cap de policia de Puyallup, Don Bourbon, diu que la mare va descobrir el nen a l'automòbil després del seu torn i la va portar ràpidament a l'hospital. "No responia i van intentar mesures per salvar-li la vida", diu Bourbon, però el nen no va sobreviure.

La temperatura a Puyallup, ubicada al sud-est de Tacoma, estava al voltant dels 21 graus centígrads. Tot i això, la temperatura dins del vehicle arribava a gairebé 40 graus.

"Dimecres va tenir lloc un tràgic incident al campus del Bon Samarità que va involucrar un empleat i el seu fill", va dir l'hospital en un comunicat enviat a PEOPLE. “Aquest incident també va afectar altres membres del nostre equip. MultiCare ha ofert una sèrie de vies de suport per als nostres empleats. Estenem els nostres condols a tots els involucrats”, va continuar el comunicat.

Bourbon, el capità de policia, diu que la dona i el seu marit, que van ser pares adoptius del nen, han estat cooperant amb la investigació. KOMO News informa que la parella tenia un altre nen a càrrec seu, però aquest nen ara ha estat posat novament sota la custòdia dels serveis socials.

La policia diu que la investigació encara està en curs i un cop completada, l'Oficina del Fiscal del Comtat de Pierce determinarà si presenta càrrecs.

"Tots estem agitats a les nostres vides", diu Bourbon. "Tots tenim molt a fer. I aquesta desafortunada situació ens recorda que hem de fer un pas enrere i reduir la velocitat i assegurar-nos que estem cuidant les nostres famílies i cuidant-nos els uns als altres", afegeix.