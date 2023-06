Imatge de recurs dels Bombers de la Generalitat / @EP

Els Bombers de la Generalitat han actuat en 2.766 incendis de vegetació aquest any , un 11% més que el 2022 i un 35% més que en fa dos, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha demanat "precaució" a la ciutadania durant els mesos destiu.

Així ho ha informat aquest dijous durant la presentació de Foc Off, la nova campanya informativa contra el risc d'incendi juntament amb la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà.

El llançament de la campanya informativa, que consta d'un vídeo amb joves com a protagonistes, coincideix amb l'inici de la campanya forestal, que comença aquest dijous --15 dies abans del que és habitual-- i que finalitzarà el 30 de setembre.

Elena també ha detallat que, segons dades dels Agents Rurals, en un 96% dels incendis forestals aquest any hi ha intervingut el factor humà, i un 4% s'ha originat per causes naturals.

PLA ALFA

Des de l'inici del 2023, a Catalunya hi ha hagut 118 dies amb alguna comarca al nivell 1 del Pla Alfa per risc d'incendi, fet que Elena ha titllat de "xifra rècord", ja que l'anterior any on es va activar més dies (94 ) el Pla Alfa va ser el 2012.

A més, aquest any també s'ha activat 62 dies el nivell 2 i el nivell 3 s'ha activat dues vegades fora de la campanya forestal.

Elena ha destacat la feina de prevenció per evitar els incendis, i ha assenyalat que "és fonamental" destinar més recursos, mitjans i personal, a més de conscienciar la ciutadania.

"Hem de fer una apel·lació a estimar el país. Estimar la nostra, a no deixar rastre, a gaudir, però respectant-ho i deixant-ho bé pels que vénen. El risc és molt elevat", ha afegit Elena.

TERESA JORDÀ

Per part seva, Jordà ha explicat que els ecosistemes forestals ocupen més d'un 66% del territori, i que el Pla de Prevenció d'Incendis del 2022 --amb horitzó el 2025-- es tracta del "més ambiciós de la història del país" amb 74 milions d'euros.

"La coordinació i la cooperació són molt importants, i els recursos i la investigació també. L'entorn no és favorable. Fa massa temps que no és favorable. Som davant d'una emergència climàtica i davant d'una sequera persistent i extremadament severa", ha afegit la consellera.