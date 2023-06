Dutxes amb la senyalització de la situació de sequera. Foto: AMB

Dutxes i rentapeus en desús (tret de les platges de Barcelona, on en funcionarà una per platja), neteja manual de mobiliari i instal·lacions, renovació de claus de pas intern de totes les dutxes i rentapeus (per limitar al màxim les pèrdues), control exhaustiu dels comptadors (per la mateixa raó) i reducció del temps de resposta en cas de detectar fuites als equipaments.

Aquestes són les mesures que l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha anunciat que pren per combatre la situació de sequera que, des de fa mesos, pateix Catalunya.

Amb això, segons explica l'organisme metropolità, es vol estalviar uns 20.000 metres cúbics d'aigua cada mes mensuals, de forma que quan s'acabi la temporada, el setembre, l'estalvi aconseguit s'aproximarà als 80.000 metres cúbics.

De fet, l'AMB va explicar que la neteja manual dels equipaments s’ha començat a aplicar des de fa 2 mesos, quan es va decretar l’estat d’excepcionalitat. Amb aquesta mesura complementària també es contribueix a l'estalvi hídric, ja que es redueix l’ús de mànegues a pressió, cosa que ha permès estalviar més d’un 80% d’aigua.

MÉS SUPERFÍCIE DE DUNES

Més enllà dels anuncis de les restriccions per la sequera, durant la presentació de les novetats de la temporada 2023, l'AMB va anunciar que la superfície de dunes de les platges metropolitanes augmenta gairebé 5 hectàrees.

Foto: AMB

La novetat més destacada d’aquesta temporada en relació amb les instal·lacions és la col·locació de pèrgoles d’ajut al bany. Aquest estiu, després de dues temporades fent proves pilot, l’AMB en disposa de 14 a tot el litoral metropolità, amb una inversió de 315.000 euros. Aquestes pèrgoles permeten als usuaris amb discapacitat disposar d’una zona d’ombra i terreny pla, sense inclinacions.

Es tracta de plataformes modulars de 25 metres quadrats, amb fusta, estructura d’acer i sostre de vímet, que proporcionen una ombra densa i fresca a les persones amb discapacitat que hagin d’esperar el servei d’ajuda al bany. Completen els accessos adaptats que ja compten amb passeres d’ample especial.

OASIS TÈRMICS NOCTURNS

D'altra banda, una de les intencions de l'AMB és convertir les platges metropolitanes en oasis tèrmics nocturns i espais adaptats a la sequera.

La successió d’estius cada vegada més tòrrids, amb més freqüència de nits tropicals, ha implicat un canvi d’hàbits i usos de les platges. Els usuaris tendeixen a anar-hi en hores nocturnes i les fan servir com a oasis tèrmics, per fugir de les altes temperatures i la xafogor. Aquesta nova tendència també comporta una adequació del servei de neteja, amb reajustaments horaris i un increment de la neteja manual.